5 способів, які допоможуть насолоджуватись Великоднім столом без шкоди для здоров'я

Великдень українці відзначатимуть у неділю, 20 квітня. Це свято родинного тепла, традицій і смачних частувань. Однак щедрий святковий стіл часто стає випробуванням для шлунка.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як насолодитися паскою та м’ясними делікатесами без шкоди для здоров’я.
За словами нутриціолога Євгенії Белінської, Великдень - це про не лише смачну їжу, а про родинний затишок та традиції. Але часто після святкового застілля відчувається важкість, здуття та втома.
Однак, цього можна уникнути, не відмовляючи собі в улюблених страв. Названо поради, які допоможуть почуватися легко та енергійно:
Якщо після великоднього застілля відчуваєте важкість у шлунку, ось кілька способів полегшити стан:
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка нутриціолога та гастроентеролога Євгенії Белінської та сайт Economic times.