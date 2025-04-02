5 способів, які допоможуть насолоджуватись Великоднім столом без шкоди для здоров'я

Як харчуватись на Великдень

За словами нутриціолога Євгенії Белінської, Великдень - це про не лише смачну їжу, а про родинний затишок та традиції. Але часто після святкового застілля відчувається важкість, здуття та втома.

Однак, цього можна уникнути, не відмовляючи собі в улюблених страв. Названо поради, які допоможуть почуватися легко та енергійно:

Почніть день правильно - не пропускайте сніданок. Оберіть легкий білковий прийом їжі - яйця з овочами або грецький йогурт із горіхами. Це допоможе не переїдати за столом

- не пропускайте сніданок. Оберіть легкий білковий прийом їжі - яйця з овочами або грецький йогурт із горіхами. Це допоможе не переїдати за столом Пийте більше води - перед застіллям випийте склянку води, адже так ви швидше відчуєте насичення. А от солодкі напої та газовану воду краще обмежити, щоб уникнути здуття

- перед застіллям випийте склянку води, адже так ви швидше відчуєте насичення. А от солодкі напої та газовану воду краще обмежити, щоб уникнути здуття Обирайте правильний баланс на тарілці - заповніть половину тарілки овочами, чверть - білком (м’ясо, риба, яйця), і ще чверть - складними вуглеводами (крупи, цільнозерновий хліб). Так вам буде ситно, але без важкості

- заповніть половину тарілки овочами, чверть - білком (м’ясо, риба, яйця), і ще чверть - складними вуглеводами (крупи, цільнозерновий хліб). Так вам буде ситно, але без важкості Додайте активність після застілля - замість того, щоб одразу лягати відпочивати, вийдіть на прогулянку або зробіть легку зарядку - це допоможе травленню

- замість того, щоб одразу лягати відпочивати, вийдіть на прогулянку або зробіть легку зарядку - це допоможе травленню Їжте десерти з насолодою, але в міру - не відмовляйтеся від паски чи сирника - насолода їжею важлива. Але їжте повільно та дослухайтеся до свого тіла, щоб не переїсти

Що робити, якщо після застілля виникла важкість

Якщо після великоднього застілля відчуваєте важкість у шлунку, ось кілька способів полегшити стан:

Тепла вода або чай - випийте склянку теплої води з лимоном або трав’яний чай (м’ятний, ромашковий, імбирний), щоб покращити травлення

- випийте склянку теплої води з лимоном або трав’яний чай (м’ятний, ромашковий, імбирний), щоб покращити травлення Прогулянка - легкий рух допоможе організму швидше перетравити їжу та уникнути здуття

- легкий рух допоможе організму швидше перетравити їжу та уникнути здуття Ферментовані продукти - кефір, йогурт або кисломолочний сир підтримають роботу кишківника

- кефір, йогурт або кисломолочний сир підтримають роботу кишківника Не лягайте одразу після їжі - краще посидіти або трохи походити, щоб уникнути печії

- краще посидіти або трохи походити, щоб уникнути печії Легке харчування наступного дня - дайте шлунку відпочити: їжте більше овочів, зелені, пийте багато води

- дайте шлунку відпочити: їжте більше овочів, зелені, пийте багато води Ферментні препарати (якщо потрібно) - у крайньому разі можна скористатися аптечними засобами для покращення травлення, але краще не зловживати ними

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