5 способов, которые помогут наслаждаться Пасхальным столом без вреда для здоровья

Пасху украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля. Это праздник семейного тепла, традиций и вкусных угощений. Однако щедрый праздничный стол часто становится испытанием для желудка.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как насладиться паской и мясными деликатесами без вреда для здоровья.
По словам нутрициолога Евгении Белинской, Пасха - это не только о вкусной еде, а о семейном уюте и традициях. Но часто после праздничного застолья чувствуется тяжесть, вздутие и усталость.
Однако, этого можно избежать, не отказывая себе в любимых блюдах. Названы советы, которые помогут чувствовать себя легко и энергично:
Если после пасхального застолья чувствуете тяжесть в желудке, вот несколько способов облегчить состояние:
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница нутрициолога и гастроэнтеролога Евгении Белинской и сайт Economic times.