5 способов деликатно устранить ржавчину с любых вещей

Ржавчина - это распространенная проблема, возникающая на металлических поверхностях, таких как инструменты, бытовая техника, садовая мебель и другие предметы. Если не обращать на это внимание, ржавчина может привести к серьезным повреждениям.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает со ссылкой на издание Better Homes and Gardens все, что нужно знать об образовании ржавчины, способах удаления и как избежать ее появления в будущем.

Как образуется ржавчина

Ржавчина - это тип коррозии, возникающий на металлических поверхностях, когда железо или железосодержащие металлы (например, сталь) реагируют с водой и кислородом. Когда металл подвергается влаге, атомы железа теряют электроны, которые соединяются с атомами кислорода, образуя оксид железа. Этот процесс называется окислением.

Ржавчина выглядит как красно-коричневая пудра, которая легко рассыпается. Обычно ржавчина образуется из-за дождя, протекания воды или высокой влажности.

Как избавиться от ржавчины

Если ржавчину не удалять, процесс окисления продолжается, что может привести к осыпанию металла. Ржавые предметы могут быть очагами для бактерий, вызывающих столбняк, а также могут загрязнять воду, делая ее опасной для питья.

Прежде чем использовать домашние методы очистки, узнайте, как разные металлы реагируют на очистители, а также обратитесь к инструкции производителя.

Проверенные методы для удаления ржавчины

Уксус

Нужно погрузить маленькие ржавые предметы в белый уксус на минимум 30 минут. Для больших предметов, которые нельзя погрузить, используйте распылитель для нанесения уксуса на ржавые места. После этого осторожно протрите место мягкой щеткой или алюминиевой фольгой. Затем промойте водой и высушите с помощью микрофибровой салфетки.

Пищевая сода

Смешайте пищевую соду с водой до получения пасты, которую нужно нанести на ржавые участки. Оставьте пасту на час, после чего аккуратно почистите ржавчину. Промойте и высушите предмет. Повторите процесс при необходимости.

Лимонный сок

Смешайте пищевую соду с лимонным соком в пропорции 2:1, чтобы создать пасту. Нанесите ее на ржавые участки и оставьте на 30 минут. Затем протрите место губкой или щеткой. Если паста высыхает, смочите ее водой перед тем, как смывать.

Сырой картофель

Сырой картофель содержит кислоту, которая является активным компонентом многих коммерческих средств для удаления ржавчины. Разрежьте картофелину, посыпьте ее солью или пищевой содой и протрите ржавую поверхность. После этого промойте и высушите предмет.

Соус тартар

Соус тартар - также отличное средство для удаления ржавчины. Смешайтесоус тартар с белым уксусом в соотношении 1:4, чтобы образовать пасту. Нанесите ее на ржавые места и оставьте на 5 минут. Затем осторожно почистите мягкой щеткой и промойте водой.

Как предотвратить появление ржавчины

Предотвращение ржавчины - важный аспект сохранения долговечности металлических предметов. Одним из наиболее эффективных способов является содержание металлических предметов чистыми и сухими.

Избегайте царапин на защитных покрытиях, используйте масло или защитный воск для металлов, не используемых для приготовления пищи, а также храните инструменты в сухом месте. Для внешней мебели используйте покрытие, чтобы уменьшить контакт с водой.