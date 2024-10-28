5 смішних та цікавих серіалів цього року, які не варто проґавити. Ви будете у захваті

"Каос"

Комедійний серіал розповість про альтернативну реальність, в якій світом керують боги. І Зевс, в руках якого вся влада, здатний здивувати багатьох. Він - сучасний нарцис з дуже смішними і дивними рисами характеру. І попри те, що жартів та кумедних сцен чимало, серіал змусить багато про що замислитися.

"Погана мавпа"

А ця історія розповість вам про невдаху, який був детективом, а потім втрачає посаду. І на новій роботі чоловік раптово опиняється в павутині брехні, корупції та інтриг.

"Дівчина-ґік"

Легкий та одночасно цікавий серіал познайомить вас з дівчиною, яка мріяла про те, аби просто не привертати до себе увагу. І вона буде сильно здивована, коли дізнається, що буквально мусить стати відомою.

"Шини"

А цей серіал розповість про чоловіка, який намагається рятувати бізнес батька. Менеджер робить все, аби уникнути невдач. І, як вже зрозуміло, йому це не завжди вдається.

"Вигадані пригоди Діка Терпіна"

Події розгораються у XVIII сторіччі. Головні герої стають на слизьку доріжку злочинів, але вони - повні невдахи у світі брехні та афер. І тому їм доводиться долати дуже смішні й цікаві пригоди.