5 смішних та цікавих серіалів цього року, які не варто проґавити. Ви будете у захваті

Що подивитися ввечері? Якщо ви шукаєте нові та смішні серіали 2024 року, то будете приємно вражені. Вже вийшло чимало класних історій, які не залишать вас байдужими.
РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас нові серіали з цікавим сюжетом, які варто подивитися вже зараз.
Комедійний серіал розповість про альтернативну реальність, в якій світом керують боги. І Зевс, в руках якого вся влада, здатний здивувати багатьох. Він - сучасний нарцис з дуже смішними і дивними рисами характеру. І попри те, що жартів та кумедних сцен чимало, серіал змусить багато про що замислитися.
А ця історія розповість вам про невдаху, який був детективом, а потім втрачає посаду. І на новій роботі чоловік раптово опиняється в павутині брехні, корупції та інтриг.
Легкий та одночасно цікавий серіал познайомить вас з дівчиною, яка мріяла про те, аби просто не привертати до себе увагу. І вона буде сильно здивована, коли дізнається, що буквально мусить стати відомою.
А цей серіал розповість про чоловіка, який намагається рятувати бізнес батька. Менеджер робить все, аби уникнути невдач. І, як вже зрозуміло, йому це не завжди вдається.
Події розгораються у XVIII сторіччі. Головні герої стають на слизьку доріжку злочинів, але вони - повні невдахи у світі брехні та афер. І тому їм доводиться долати дуже смішні й цікаві пригоди.
До слова, нещодавно ми вже називали 7 міні-серіалів, які вразять навіть вибагливих кіноманів.
Окрім цього, раніше вийшла добірка, в яку увійшли 5 неймовірних серіалів від Hulu.