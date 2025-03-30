5 смачних сортів редису, які дадуть найшвидший урожай

Редис - один із перших весняних овочів, який можна посіяти вже з березня по травень. Ранньостиглі сорти здатні дати перший врожай всього через 18-28 днів після посіву, що робить цей овоч ідеальним для ранніх зборів.

"Ранній червоний"

"Ранній червоний" - це один із найшвидших сортів редису, який дає врожай уже через 18-20 днів після посіву. Його коренеплоди мають діаметр близько 4 см і округлу форму. Кора редису тонка і ніжна, а вага кожного плоду становить приблизно 8-10 грамів.

Цей сорт чудово росте як на відкритому ґрунті, так і в теплицях, що робить його універсальним для будь-яких умов. Він має хорошу стійкість до перепадів температур і не тріскається при зміні умов. Редис "Ранній червоний" характеризується делікатним смаком і гарно зберігається протягом тривалого часу при належних умовах зберігання.

"Рова"

Сорт "Рова" вирізняється не тільки своїм чудовим смаком, але й чудовим виглядом. Коренеплоди цього сорту мають округло-плоску форму з яскраво-червоним кольором. М’якоть редису біла, з легким рожевим жилкуванням, що додає йому естетичної привабливості.

Сорт "Рова" ідеально підходить для легких овочевих салатів, а також може подаватися як самостійне блюдо. Для досягнення спілості потрібно близько 25-28 днів, що робить його хорошим варіантом для ранніх посівів. Редис "Рова" можна вирощувати як на відкритому ґрунті, так і під плівкою, що забезпечує йому стабільність у різних кліматичних умовах.

"Французький сніданок"

"Французький сніданок" - це один із найбільш смачних сортів редису, який відомий своїми довгуватими плодами циліндричної форми. Цей сорт дозріває через 20-23 дні і є ідеальним вибором для тих, хто хоче швидко отримати врожай.

Плоди мають білу, соковиту м’якоть з однорідною структурою, що робить їх дуже приємними на смак. Вони не мають гіркоти чи пустот, що дуже цінується серед городників. Коренеплоди цього сорту не перевищують 6 см у довжину, а їх діаметр складає близько 2 см.

Крім того, "Французький сніданок" вирізняється гарними естетичними якостями, часто використовується для оформлення овочевих нарізок. Він також дуже холодостійкий і здатний витримати заморозки до -3 градусів, що робить його відмінним варіантом для пізніх посівів.

Редис - перша рослина, яка даже свіжий урожай навесні (фото: Freepik.com)

"Краса"

"Краса" - це ще один ранній сорт редису, який можна вирощувати для отримання швидкого та смачного врожаю. Коренеплоди цього сорту мають круглу форму та насичений червоний колір. Від посіву до технічної спілості проходить близько 25 днів, що робить його швидким у порівнянні з іншими сортами.

Редис цього сорту важить понад 15 грамів, що робить його більшим, ніж деякі інші види. М’якоть у нього соковита і щільна, злегка гостра, що надає йому особливого смаку. Це чудовий вибір для теплиць і відкритого грунту, оскільки цей сорт має високу врожайність - до 2,5 кг на квадратний метр.

"Ультраранній"

"Ультраранній" - це ще один сорт редису, який приваблює своєю швидкістю дозрівання. Перший урожай можна збирати вже через 18-20 днів після посіву, що робить його ідеальним для дуже ранніх зборів. Коренеплоди цього сорту округлі, з насичено червоним кольором і білою, соковитою м’якоттю.

Вони мають хрустку текстуру і помірно гострий смак, що робить їх чудовими для салатів і закусок. Середня маса кожного плоду становить 12-15 грамів, а з одного квадратного метра можна зібрати до 1,8 кг врожаю.

"Ультраранній" є стійким до жаркої погоди, адже може витримувати температури до +30 градусів, якщо забезпечити достатній полив. Завдяки своїй жаростійкості цей сорт можна висівати навіть у пізньому квітні, гарантуючи хорошу врожайність при оптимальних умовах.

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