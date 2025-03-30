5 вкусных сортов редиса, которые дадут самый быстрый урожай

Редис - один из первых весенних овощей, который можно посеять уже с марта по май. Раннеспелые сорта способны дать первый урожай всего через 18-28 дней после посева, что делает этот овощ идеальным для ранних сборов.

"Ранний красный"

"Ранний красный" - это один из самых быстрых сортов редиса, который дает урожай уже через 18-20 дней после посева. Его корнеплоды имеют диаметр около 4 см и округлую форму. Кора редиса тонкая и нежная, а вес каждого плода составляет примерно 8-10 граммов.

Этот сорт прекрасно растет как на открытом грунте, так и в теплицах, что делает его универсальным для любых условий. Он имеет хорошую устойчивость к перепадам температур и не трескается при изменении условий. Редис "Ранний красный" характеризуется деликатным вкусом и хорошо хранится в течение длительного времени при надлежащих условиях хранения.

"Рова"

Сорт "Рова" отличается не только своим превосходным вкусом, но и великолепным видом. Корнеплоды этого сорта имеют округло-плоскую форму с ярко-красным цветом. Мякоть редиса белая, с легким розовым жилкованием, что добавляет ему эстетической привлекательности.

Сорт "Рова" идеально подходит для легких овощных салатов, а также может подаваться как самостоятельное блюдо. Для достижения спелости требуется около 25-28 дней, что делает его хорошим вариантом для ранних посевов. Редис "Рова" можно выращивать как на открытом грунте, так и под пленкой, что обеспечивает ему стабильность в разных климатических условиях.

"Французский завтрак"

"Французский завтрак" - это один из самых вкусных сортов редиса, который известен своими продолговатыми плодами цилиндрической формы. Этот сорт созревает через 20-23 дня и является идеальным выбором для тех, кто хочет быстро получить урожай.

Плоды имеют белую, сочную мякоть с однородной структурой, что делает их очень приятными на вкус. Они не имеют горечи или пустот, что очень ценится среди огородников. Корнеплоды этого сорта не превышают 6 см в длину, а их диаметр составляет около 2 см.

Кроме того, "Французский завтрак" отличается хорошими эстетическими качествами, часто используется для оформления овощных нарезок. Он также очень холодостойкий и способен выдержать заморозки до -3 градусов, что делает его отличным вариантом для поздних посевов.

Редис - первое растение, которое даже свежий урожай весной (фото: Freepik.com)

"Краса"

"Краса" - это еще один ранний сорт редиса, который можно выращивать для получения быстрого и вкусного урожая. Корнеплоды этого сорта имеют круглую форму и насыщенный красный цвет. От посева до технической спелости проходит около 25 дней, что делает его быстрым по сравнению с другими сортами.

Редис этого сорта весит более 15 граммов, что делает его крупнее, чем некоторые другие виды. Мякоть у него сочная и плотная, слегка острая, что придает ему особый вкус. Это отличный выбор для теплиц и открытого грунта, поскольку этот сорт имеет высокую урожайность - до 2,5 кг на квадратный метр.

"Ультраранний"

"Ультраранний" - это еще один сорт редиса, который привлекает своей скоростью созревания. Первый урожай можно собирать уже через 18-20 дней после посева, что делает его идеальным для очень ранних сборов. Корнеплоды этого сорта округлые, с насыщенно красным цветом и белой, сочной мякотью.

Они имеют хрустящую текстуру и умеренно острый вкус, что делает их превосходными для салатов и закусок. Средняя масса каждого плода составляет 12-15 граммов, а с одного квадратного метра можно собрать до 1,8 кг урожая.

"Ультраранний" является устойчивым к жаркой погоде, ведь может выдерживать температуры до +30 градусов, если обеспечить достаточный полив. Благодаря своей жаростойкости этот сорт можно высевать даже в позднем апреле, гарантируя хорошую урожайность при оптимальных условиях.

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