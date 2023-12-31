5 смачних салатів без майонезу на Новий рік, які швидко готувати: рецепти з фото

Великою популярність на новорічні свята користуються салати, які готуються без майонеза. Такі салати більш корисні для організму, а й інколи й значно смачніше.

Легкий салат з пекінською капустою

Пекінська капуста - 1 невелика

Кукурудза консервована - 1 банка

Крабові палички - 100 г

Огірок - 1 шт.

Зелена цибуля

Сіль, перець

Рослинна олія

Капусту нашинкувати, крабові палички нарізати кубиками, огірок - дольками навпіл. Додати подрібнену зелену цибулю та кукурудзу. Солимо, перчимо, заправляємо рослинною олією.

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Салат з яловичого язика

Яловичий язик - 500 г

Морква - 3 шт.

Цибуля - 1 шт.

Синя цибуля - 2 шт.

Маринований огірок - 2 шт.

Кріп

Часник - 3 зубчики

Перець горошком

Лавровий лист - 2 шт.

Сіль, перець

Рослинна олія

В каструлю викладаємо промитий язик, 1 моркву, 1 цибулю, перець горошком, лавровий лист. Заливаємо холодною водою, ставимо варити до готовності, близько 2 годин. Перевіряємо готовність ножем. Коли язик звариться, витягаємо його з бульйону, заливаємо холодною водою та залишаємо трошки постояти. Зливаємо воду, очищаємо від шкірки.

Моркву натираємо на терку (можна для приготування по-корейськи), розігріваємо сковорідку, наливаємо рослинну олію, кладемо розрізані навпіл часничинки, прожарюємо їх, виймаємо. Кладемо моркву, прожарюємо до м'якості.

Нарізаємо у миску: язик соломкою, огірок маринований соломкою, синю цибулю півкільцями, додаємо моркву. Солимо, перчимо до смаку, додаємо рослинну олію, перемішуємо.

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Швидкий салат з куркою без майонезу

Куряче філе - 1 шт.

Червона цибуля - ½

Свіжа рукола - 20 г

Помідори чері - 4 шт.

Насіння гірчиці - ½ ст. ложки

Апельсин - ½

Оливкова олія - 3 ст. ложки

Сіль, перець - до свого смаку

Зварити курячу грудку у підсоленій воді, нарізати на шматки розміром 2 на 2 см. Додати дрібно нарізану півкільцями цибулю, навпіл розрізані помідори, нарізаний апельсин, руколу, гірчицю, олію та перемішати. Додати сіль та перець до смаку й все ретельно перемішати.

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Вінегрет класичний

2 середні буряки

2 великі моркви

4 середні картоплі

2 солоних огірків

150 г квашеної капусти

250 г консервованої білої квасолі

зелений горошок (опціонально)

½ ч. л. коріандру

Для заправки:

1 ст. л. гірчиці у зернах

4 ст. л. оливкової олії

1 ст. л. винного оцту

сіль та чорний мелений перець до смаку

Візьміть 2 середні буряки, 2 великі моркви та 4 середні картоплі. Картоплю вибирайте із середнім або низьким вмістом крохмалю, тоді в процесі варіння вона не розвалиться. Овочі помийте. Картоплю та моркву складіть в одну каструлю, а буряки окремо.

Залийте водою овочі та варіть до готовності. Першою звариться картопля, приблизно через 25-35 хвилин. Дістаньте її, а моркву залиште варитися. На її приготування потрібно приблизно 35-40 хвилин. На приготування буряків потрібно більше часу – від 1,5-2 годин. Перевіряйте готовність овочів гострим тонким ножем.

Овочі повинні повністю охолонути, потім очистьте їх та наріжте однаковим середнім кубиком. Складіть у глибоку велику миску.

У миску до овочів додайте 150 г квашеної капусти. Якщо капуста нарізана довгою соломкою, розріжте її на кілька частин. Поріжте середнім кубиком 2 солоні огірки, і теж додайте в миску до всіх інгредієнтів салату. Використовуйте солоні огірки, а не мариновані, тому що у заправці до вінегрету є винний оцет.

Додайте 250 г консервованої білої квасолі або вареної. Також можна додати зелений консервований горошок або взяти заморожений горошок і бланшувати його. Якщо вибираєте другий варіант, то додавати у вінегрет необхідно остиглий горошок.

Приготуйте заправку до салату. У невеликій мисці змішайте 1 ст. л. гірчиці у зернах, 4 ст. л. оливкової олії та 1 ст. л. винного оцту. Посоліть та поперчіть до смаку.

Заправте салат та додайте ½ ч. л. коріандру. Якщо необхідно, доведіть смак сіллю та перцем.

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Салат з відвареними креветками, томатами чері та авокадо

1 авокадо

100 г помідорів чері

100 г відварених креветок

1 огірок

40 г міксу салатів

сіль до смаку

Для соусу:

1 ч. л. гірчиці

3 ст. л. рослинної олії

1 ст. л. винного оцту

Овочі помийте та висушіть рушником. Авокадо та огірок почистьте, виберіть кісточку та наріжте брусочками. Старайтеся, щоб шматочки авокадо були крупнішими за шматочки огірка.

100 г помідорів чері розріжте на чверті, тобто навпіл та ще раз навпіл.

Для соусу вінегрет: в окремій ємності змішайте 1 ч. л. гірчиці, 3 ст. л. рослинної олії та 1 ст. л. винного оцту.

Викладіть у миску нарізане авокадо, огірок, томати чері, 40 г міксу салатів, 100 г відварених креветок. Полийте салат соусом, посоліть до смаку та перемішайте.

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