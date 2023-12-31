5 смачних салатів без майонезу на Новий рік, які швидко готувати: рецепти з фото
Великою популярність на новорічні свята користуються салати, які готуються без майонеза. Такі салати більш корисні для організму, а й інколи й значно смачніше.
Які 5 салатів варто приготувати без майонезу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler).
У підготовці матеріалу використані джерела: Cookpad, Українські страви, сайт Клопотенко.
Легкий салат з пекінською капустою
- Пекінська капуста - 1 невелика
- Кукурудза консервована - 1 банка
- Крабові палички - 100 г
- Огірок - 1 шт.
- Зелена цибуля
- Сіль, перець
- Рослинна олія
Капусту нашинкувати, крабові палички нарізати кубиками, огірок - дольками навпіл. Додати подрібнену зелену цибулю та кукурудзу. Солимо, перчимо, заправляємо рослинною олією.
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Салат з яловичого язика
- Яловичий язик - 500 г
- Морква - 3 шт.
- Цибуля - 1 шт.
- Синя цибуля - 2 шт.
- Маринований огірок - 2 шт.
- Кріп
- Часник - 3 зубчики
- Перець горошком
- Лавровий лист - 2 шт.
- Сіль, перець
- Рослинна олія
В каструлю викладаємо промитий язик, 1 моркву, 1 цибулю, перець горошком, лавровий лист. Заливаємо холодною водою, ставимо варити до готовності, близько 2 годин. Перевіряємо готовність ножем. Коли язик звариться, витягаємо його з бульйону, заливаємо холодною водою та залишаємо трошки постояти. Зливаємо воду, очищаємо від шкірки.
Моркву натираємо на терку (можна для приготування по-корейськи), розігріваємо сковорідку, наливаємо рослинну олію, кладемо розрізані навпіл часничинки, прожарюємо їх, виймаємо. Кладемо моркву, прожарюємо до м'якості.
Нарізаємо у миску: язик соломкою, огірок маринований соломкою, синю цибулю півкільцями, додаємо моркву. Солимо, перчимо до смаку, додаємо рослинну олію, перемішуємо.
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Швидкий салат з куркою без майонезу
- Куряче філе - 1 шт.
- Червона цибуля - ½
- Свіжа рукола - 20 г
- Помідори чері - 4 шт.
- Насіння гірчиці - ½ ст. ложки
- Апельсин - ½
- Оливкова олія - 3 ст. ложки
- Сіль, перець - до свого смаку
Зварити курячу грудку у підсоленій воді, нарізати на шматки розміром 2 на 2 см. Додати дрібно нарізану півкільцями цибулю, навпіл розрізані помідори, нарізаний апельсин, руколу, гірчицю, олію та перемішати. Додати сіль та перець до смаку й все ретельно перемішати.
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Вінегрет класичний
- 2 середні буряки
- 2 великі моркви
- 4 середні картоплі
- 2 солоних огірків
- 150 г квашеної капусти
- 250 г консервованої білої квасолі
- зелений горошок (опціонально)
- ½ ч. л. коріандру
Для заправки:
- 1 ст. л. гірчиці у зернах
- 4 ст. л. оливкової олії
- 1 ст. л. винного оцту
- сіль та чорний мелений перець до смаку
Візьміть 2 середні буряки, 2 великі моркви та 4 середні картоплі. Картоплю вибирайте із середнім або низьким вмістом крохмалю, тоді в процесі варіння вона не розвалиться. Овочі помийте. Картоплю та моркву складіть в одну каструлю, а буряки окремо.
Залийте водою овочі та варіть до готовності. Першою звариться картопля, приблизно через 25-35 хвилин. Дістаньте її, а моркву залиште варитися. На її приготування потрібно приблизно 35-40 хвилин. На приготування буряків потрібно більше часу – від 1,5-2 годин. Перевіряйте готовність овочів гострим тонким ножем.
Овочі повинні повністю охолонути, потім очистьте їх та наріжте однаковим середнім кубиком. Складіть у глибоку велику миску.
У миску до овочів додайте 150 г квашеної капусти. Якщо капуста нарізана довгою соломкою, розріжте її на кілька частин. Поріжте середнім кубиком 2 солоні огірки, і теж додайте в миску до всіх інгредієнтів салату. Використовуйте солоні огірки, а не мариновані, тому що у заправці до вінегрету є винний оцет.
Додайте 250 г консервованої білої квасолі або вареної. Також можна додати зелений консервований горошок або взяти заморожений горошок і бланшувати його. Якщо вибираєте другий варіант, то додавати у вінегрет необхідно остиглий горошок.
Приготуйте заправку до салату. У невеликій мисці змішайте 1 ст. л. гірчиці у зернах, 4 ст. л. оливкової олії та 1 ст. л. винного оцту. Посоліть та поперчіть до смаку.
Заправте салат та додайте ½ ч. л. коріандру. Якщо необхідно, доведіть смак сіллю та перцем.
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Салат з відвареними креветками, томатами чері та авокадо
- 1 авокадо
- 100 г помідорів чері
- 100 г відварених креветок
- 1 огірок
- 40 г міксу салатів
- сіль до смаку
Для соусу:
- 1 ч. л. гірчиці
- 3 ст. л. рослинної олії
- 1 ст. л. винного оцту
Овочі помийте та висушіть рушником. Авокадо та огірок почистьте, виберіть кісточку та наріжте брусочками. Старайтеся, щоб шматочки авокадо були крупнішими за шматочки огірка.
100 г помідорів чері розріжте на чверті, тобто навпіл та ще раз навпіл.
Для соусу вінегрет: в окремій ємності змішайте 1 ч. л. гірчиці, 3 ст. л. рослинної олії та 1 ст. л. винного оцту.
Викладіть у миску нарізане авокадо, огірок, томати чері, 40 г міксу салатів, 100 г відварених креветок. Полийте салат соусом, посоліть до смаку та перемішайте.
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Раніше ми писали про те, як приготувати смачний салат з ананасами.
А також розповідали про те, як зробити новорічний салат "Королівський".