5 смачних грибів, які можна знайти у лісі у теплі зими

Опеньок зимовий

Опеньок зимовий, або фламуліна оксамитовоніжкова, - один із найпоширеніших їстівних грибів, що ростуть узимку. Його назва цілком виправдана, адже він активно з’являється з жовтня до квітня, а особливо багато його можна знайти у листопаді та грудні.

Гриб добре переносить морози: замерзаючи, не втрачає своїх смакових властивостей і після відтаювання придатний до вживання. Найчастіше зимові опеньки ростуть на пнях, сухих чи ослаблених деревах - тополях, кленах, вербах.

Шукати їх можна у парках, на околицях лісів, у міських зонах або біля водойм. Опеньок зимовий ідеально підходить для смаження, маринування чи соління, радуючи гурманів своїм ніжним смаком.

Опеньок зимовий (фото: Вікіпедія)

Глива устрична

Глива устрична - це гриб, знайомий багатьом завдяки своїй популярності у магазинах. У природі вона росте з вересня до листопада, але часто зберігається навіть у грудні завдяки своїй морозостійкості. Гриби оселяються на сухих та ослаблених деревах, таких як береза, дуб, осика, тополя чи верба.

Знайти їх можна в парках, садах і навіть на подвір’ях. Глива має чудові смакові властивості, тому використовується для смаження, тушкування, а іноді - для маринування. Окрім того, цей гриб вважається дієтичним продуктом завдяки низькій калорійності (30-40 ккал на 100 г).

Глива устрична (фото: Вікіпедія)

Панелус пізній

Цей гриб нерідко плутають із гливою через схожість зовнішнього вигляду. Панелус пізній з’являється наприкінці вересня і росте до грудня, зазвичай на пнях або сухих деревах. Він витримує температуру від +3 до +8 градусів, що робить його чудовим грибом для збору у прохолодну погоду.

Панелус належить до умовно їстівних грибів, тому перед вживанням його обов’язково потрібно відварити. Найчастіше цей гриб використовують для смаження, хоча іноді його солять чи маринують. Слід пам’ятати, що старі гриби стають жорсткими, тому краще збирати молоді екземпляри.

Панелус пізній (фото: Вікіпедія)

Чага

Чага - це унікальний гриб із потужними лікувальними властивостями. Він росте на березах протягом усього року, зокрема взимку, утворюючи темні нарости на стовбурах. У медицині чага використовується для лікування гастриту, виразки шлунка, а також для поліпшення стану пацієнтів із онкологічними захворюваннями.

Зібраний гриб слід розрубати на невеликі шматочки та висушити для зберігання. Із чаги готують настої, відвари або чай, які мають потужний тонізуючий ефект і зміцнюють імунітет.

Чага (фото: Вікіпедія)

Аурикулярія вухоподібна

Цей гриб більше відомий у країнах Азії, де його цінують за унікальний смак і користь. Аурикулярія росте на сухих деревах, переважно бузині, рідше на

вільхи, ясені чи в’язі. Шукати її можна в парках і лісах упродовж усього року, зокрема взимку.

Гриб має незвичну форму, що нагадує людське вухо, і часто використовується у китайській кухні для приготування супів і салатів. Завдяки своїм антиоксидантним властивостям аурикулярія також використовується у медицині.

Аурикулярія вухоподібна (фото: Вікіпедія)