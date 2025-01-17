5 вкусных грибов, которые можно найти в лесу в теплые зимы

Опенок зимний

Опенок зимний, или фламулина бархатно-ножковая, - один из самых распространенных съедобных грибов, растущих зимой. Его название вполне оправдано, ведь он активно появляется с октября по апрель, а особенно много его можно найти в ноябре и декабре.

Гриб хорошо переносит морозы: замерзая, не теряет своих вкусовых свойств и после оттаивания пригоден к употреблению. Чаще всего зимние опята растут на пнях, сухих или ослабленных деревьях - тополях, кленах, ивах.

Искать их можно в парках, на окраинах лесов, в городских зонах или возле водоемов. Опенок зимний идеально подходит для жарки, маринования или соления, радуя гурманов своим нежным вкусом.

Опенок зимний (фото: Википедия)

Вешенка устричная

Вешенка устричная - это гриб, знакомый многим благодаря своей популярности в магазинах. В природе она растет с сентября по ноябрь, но часто сохраняется даже в декабре благодаря своей морозостойкости. Грибы поселяются на сухих и ослабленных деревьях, таких как береза, дуб, осина, тополь или ива.

Найти их можно в парках, садах и даже во дворах. Вешенка имеет прекрасные вкусовые свойства, поэтому используется для жарки, тушения, а иногда - для маринования. Кроме того, этот гриб считается диетическим продуктом благодаря низкой калорийности (30-40 ккал на 100 г).

Вешенка устричная (фото: Википедия)

Панелус поздний

Этот гриб нередко путают с вешенкой из-за схожести внешнего вида. Панелус поздний появляется в конце сентября и растет до декабря, обычно на пнях или сухих деревьях. Он выдерживает температуру от +3 до +8 градусов, что делает его отличным грибом для сбора в прохладную погоду.

Панелус относится к условно съедобным грибам, поэтому перед употреблением его обязательно нужно отварить. Чаще всего этот гриб используют для жарки, хотя иногда его солят или маринуют. Следует помнить, что старые грибы становятся жесткими, поэтому лучше собирать молодые экземпляры.

Панелус поздний (фото: Википедия)

Чага

Чага - это уникальный гриб с мощными лечебными свойствами. Он растет на березах в течение всего года, в том числе зимой, образуя темные наросты на стволах. В медицине чага используется для лечения гастрита, язвы желудка, а также для улучшения состояния пациентов с онкологическими заболеваниями.

Собранный гриб следует разрубить на небольшие кусочки и высушить для хранения. Из чаги готовят настои, отвары или чай, которые обладают мощным тонизирующим эффектом и укрепляют иммунитет.

Чага (фото: Википедия)

Аурикулярия ушастая

Этот гриб больше известен в странах Азии, где его ценят за уникальный вкус и пользу. Аурикулярия растет на сухих деревьях, преимущественно бузине, реже на

ольхи, ясеня или вязи. Искать ее можно в парках и лесах в течение всего года, в том числе зимой.

Гриб имеет необычную форму, напоминающую человеческое ухо, и часто используется в китайской кухне для приготовления супов и салатов. Благодаря своим антиоксидантным свойствам аурикулярия также используется в медицине.

Аурикулярия ухообразная (фото: Википедия)