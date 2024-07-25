5 щоденних вправ для жінок, щоб позбутися жиру під пахвами

Пахви - це одна з поширених областей, де накопичується зайвий жир. Щоб боротись з в'ялістю шкіри під пахвами, варто виконувати ефективні вправи вдома.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Комбінація віджимань і поворотів бічної планки ефективно впливає як на груди, так і на м’язи, забезпечуючи підтягнутий вигляд.
Щоб виконати цю вправу, почніть у положенні віджимання, поставивши руки під плечима. Виконайте віджимання та поверніть тіло в праву сторону, піднімаючи праву руку прямо в повітря.
Ненадовго затримайтеся та поверніться у вихідне положення віджимання. Повторіть з лівого боку.
Класична вправа з власною вагою спрямована на м’язи рук, допомагаючи підтягнути область пахв.
Щоб виконати підйоми, сядьте на край стійкої поверхні, як-от стілець або низький стіл та руками візьміться за край.
Зігніть лікті та опустіться тіло до землі та поверніться у початкове положення.
Вправа залучає усі м’язи для комплексного тренування верхньої частини тіла.
Спочатку станьте у планку, потім торкніться лівою рукою правої стопи. Далі поверніться в положення планки та торкніться правою рукою лівої стопи.
Оберти руками - це проста, але ефективна вправа, яка допомагає підтягнути руки.
Щоб виконати кола руками, встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, витягнувши руки в сторони. Робіть невеликі кола руками вперед. Після встановленого часу або кількості обертів змініть напрямок.
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