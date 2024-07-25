5 щоденних вправ для жінок, щоб позбутися жиру під пахвами

Пахви - це одна з поширених областей, де накопичується зайвий жир. Щоб боротись з в'ялістю шкіри під пахвами, варто виконувати ефективні вправи вдома.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That !

Віджимання з боковими поворотами

Комбінація віджимань і поворотів бічної планки ефективно впливає як на груди, так і на м’язи, забезпечуючи підтягнутий вигляд.

Щоб виконати цю вправу, почніть у положенні віджимання, поставивши руки під плечима. Виконайте віджимання та поверніть тіло в праву сторону, піднімаючи праву руку прямо в повітря.

Ненадовго затримайтеся та поверніться у вихідне положення віджимання. Повторіть з лівого боку.

Віджимання з боковими поворотами (фото: eatthis.com)

Присідання в повітрі

Класична вправа з власною вагою спрямована на м’язи рук, допомагаючи підтягнути область пахв.

Щоб виконати підйоми, сядьте на край стійкої поверхні, як-от стілець або низький стіл та руками візьміться за край.

Зігніть лікті та опустіться тіло до землі та поверніться у початкове положення.

Присідання в повітрі (фото: eatthis.com)

Дотик до пальців ніг

Вправа залучає усі м’язи для комплексного тренування верхньої частини тіла.

Спочатку станьте у планку, потім торкніться лівою рукою правої стопи. Далі поверніться в положення планки та торкніться правою рукою лівої стопи.

Дотики до пальців ніг (фото: eatthis.com)

Колові оберти руками

Оберти руками - це проста, але ефективна вправа, яка допомагає підтягнути руки.

Щоб виконати кола руками, встаньте, розставивши ноги на ширині плечей, витягнувши руки в сторони. Робіть невеликі кола руками вперед. Після встановленого часу або кількості обертів змініть напрямок.

Колові оберти руками (фото: eatthis.com)

Випади

Цей динамічний рух залучає всю верхню частину тіла та серцевину, сприяючи зміцненню плечей і грудей.

Щоб виконати вправу, почніть із положення стоячи, розставивши ноги на ширині стегон. Зігніться в талії та покладіть руки на землю та пройдіть ними вперед, доки не досягнете положення планки.