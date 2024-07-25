5 ежедневных упражнений для женщин, чтобы избавиться от жира под мышками

Подмышки - это одна из распространенных областей, где накапливается лишний жир. Чтобы бороться с дряблостью кожи под мышками, следует выполнять эффективные упражнения на дому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That !

Отжим с боковыми поворотами

Комбинация отжиманий и поворотов боковой планки эффективно влияет как на грудь, так и на мышцы, обеспечивая подтянутый вид.

Для выполнения этого упражнения начните в положении отжимания, поставив руки под плечами. Выполните отжим и поверните тело в правую сторону, поднимая правую руку прямо в воздух.

Ненадолго задержитесь и вернитесь в исходное положение отжимания. Повторите с левого боку.

Отжим с боковыми поворотами (фото: eatthis.com)

Приседания в воздухе

Классическое упражнение с собственным весом направлено на мышцы рук, помогая подтянуть область подмышек.

Чтобы выполнить подъемы, сядьте на край устойчивой поверхности, например стул или низкий стол и руками возьмитесь за край.

Согните локти и опуститесь к земле и вернитесь в исходное положение.

Приседания в воздухе (фото: eatthis.com)

Прикосновение к пальцам ног

Упражнение вовлекает все мышцы для комплексной тренировки верхней части тела.

Сначала станьте в планку, затем коснитесь левой рукой правой стопы. Далее вернитесь в положение планки и коснитесь правой рукой левой стопы.

Прикосновения к пальцам ног (фото: eatthis.com)

Круговые обороты руками

Повороти руками - это простое, но эффективное упражнение, которое помогает подтянуть руки.

Чтобы выполнить круги руками, встаньте, расставив ноги на ширине плеч, вытянув руки в стороны. Делайте небольшие круги руками вперед. После установленного времени или количества оборотов измените направление.

Круговые обороты руками (фото: eatthis.com)

Выпады

Это динамическое движение вовлекает всю верхнюю часть тела и сердцевину, способствуя укреплению плеч и груди.

Чтобы выполнить упражнение, начните с положения стоя, расставив ноги на ширине бедер. Согнитесь в талии и положите руки на землю и пройдите ими вперед, пока не достигнете положения планки.