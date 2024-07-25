ua en ru
Чт, 25 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

5 ежедневных упражнений для женщин, чтобы избавиться от жира под мышками

Четверг 25 июля 2024 16:15
UA EN RU
5 ежедневных упражнений для женщин, чтобы избавиться от жира под мышками Какие упражнения помогут избавиться от жира под мышками (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Подмышки - это одна из распространенных областей, где накапливается лишний жир. Чтобы бороться с дряблостью кожи под мышками, следует выполнять эффективные упражнения на дому.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Отжим с боковыми поворотами

Комбинация отжиманий и поворотов боковой планки эффективно влияет как на грудь, так и на мышцы, обеспечивая подтянутый вид.

Для выполнения этого упражнения начните в положении отжимания, поставив руки под плечами. Выполните отжим и поверните тело в правую сторону, поднимая правую руку прямо в воздух.

Ненадолго задержитесь и вернитесь в исходное положение отжимания. Повторите с левого боку.

5 ежедневных упражнений для женщин, чтобы избавиться от жира под мышкамиОтжим с боковыми поворотами (фото: eatthis.com)

Приседания в воздухе

Классическое упражнение с собственным весом направлено на мышцы рук, помогая подтянуть область подмышек.

Чтобы выполнить подъемы, сядьте на край устойчивой поверхности, например стул или низкий стол и руками возьмитесь за край.

Согните локти и опуститесь к земле и вернитесь в исходное положение.

5 ежедневных упражнений для женщин, чтобы избавиться от жира под мышкамиПриседания в воздухе (фото: eatthis.com)

Прикосновение к пальцам ног

Упражнение вовлекает все мышцы для комплексной тренировки верхней части тела.

Сначала станьте в планку, затем коснитесь левой рукой правой стопы. Далее вернитесь в положение планки и коснитесь правой рукой левой стопы.

5 ежедневных упражнений для женщин, чтобы избавиться от жира под мышкамиПрикосновения к пальцам ног (фото: eatthis.com)

Круговые обороты руками

Повороти руками - это простое, но эффективное упражнение, которое помогает подтянуть руки.

Чтобы выполнить круги руками, встаньте, расставив ноги на ширине плеч, вытянув руки в стороны. Делайте небольшие круги руками вперед. После установленного времени или количества оборотов измените направление.

5 ежедневных упражнений для женщин, чтобы избавиться от жира под мышкамиКруговые обороты руками (фото: eatthis.com)

Выпады

Это динамическое движение вовлекает всю верхнюю часть тела и сердцевину, способствуя укреплению плеч и груди.

Чтобы выполнить упражнение, начните с положения стоя, расставив ноги на ширине бедер. Согнитесь в талии и положите руки на землю и пройдите ими вперед, пока не достигнете положения планки.

5 ежедневных упражнений для женщин, чтобы избавиться от жира под мышкамиВыпады (фото: eatthis.com)

Ранее мы сообщали о 3 упражнениях, которые помогут накачать хорошую спину.

Также мы писали, когда лучше всего тренироваться для более эффективного похудения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Спортзал
NEWS
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион
Стало известно имя подозреваемого в убийстве Фарион