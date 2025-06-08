5 щоденних вправ, які допоможуть змінити тіло за 2 тижні

Регулярні фізичні навантаження з власною вагою - один із найефективніших способів покращити фізичну форму. При щоденному виконанні певні вправи можуть сприяти спалюванню жиру і зміни у тілі будуть помітні вже за 14 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Леон Віл рекомендує цикл виконання вправ тривалістю 20-25 хвилин зі співвідношенням роботи та відпочинку 40:20. Це передбачає виконання 40 секунд вправ та 20 секунд відпочинку протягом 4-5 вправ.
Виконайте загалом 3-4 підходи, зберігаючи контрольованість техніки.
"Кожне повторення має бути зосереджене на техніці та глибокій розтяжці, і справа не в тому, щоб гнатися за часом. Справжні результати досягаються завдяки контрольованим зусиллям та поступовому нарощуванню складності. Прогресія є ключем до того, щоб уникнути досягнення власної межі та підтримувати адаптацію тіла", - сказав експерт.
Ця вправа забезпечує повну активацію ніг. Підняття п’ят під час або після присідання залучає дрібні стабілізуючі м’язи стопи, гомілки та прес, що покращує загальну координацію.
Виконуйте вправу так:
Ця вправа тренує м'язи кора, грудей, трицепсів та плечей. Вправу варто виконувати так:
Вправа активує підколінні сухожилля та сідничні м'язи, а також сприяє стабільності.
Як виконувати вправу:
Зворотний випад з відведенням гантелей колінами тренує корпус, сідничні м'язи та ноги.
Станьте рівно, а ноги поставте на ширині стегон. Тримайте гантелі з боків.
Зробіть крок назад однією ногою та опустіться у зворотний випад. Натисніть на передню п'яту, щоб піднятися, підтягуючи заднє коліно до грудей.
Затримайтеся на мить, перш ніж зробити ще один випад.
Рухи в планці до пальців ніг пропонують динамічне опрацювання всього корпусу.
Почніть з високої планки, поклавши руки під плечі, а тіло тримайте прямим. Напружте корпус, піднімаючи праву руку та тягнучись нею назад, щоб торкнутися лівої стопи або щиколотки.
Поверніться у високу планку. Повторіть лівою рукою, постукуючи по правій нозі.
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