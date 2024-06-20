5 щоденних тренувань, щоб виглядати на 10 років молодше

Тренер Майк Масі розробив наступні тренування на підлозі, щоб виглядати на 10 років молодше. Вони допоможуть покращити силу, гнучкість і рівновагу, створюючи більш підтягнуту та струнку статуру.

Планка

Це чудовий спосіб зміцнити основні м’язи, включаючи прес, спину та плечі. Планка одночасно залучає кілька груп м’язів, допомагаючи підвищити стабільність і рівновагу.

Крім того, планка може допомогти отримати більш пружну та підтягнуту середню частину тіла, завдяки чому ви будете виглядати та почуватися молодшими.

Це потужна вправа для формування міцності, покращує поставу та зменшує видимість старіння. Почніть з 4-5 підходів по 20-30 секунд і поступово збільшуйте.

Прагніть виконувати це тренування щодня для досягнення оптимальних результатів.

Планка (фото: eatthis.com)

Сідничні підходи

Вправа націлена на сідничні та підколінні сухожилля, збільшуючи силу та гнучкість стегна. Ця вправа також може покращити стабільність і поставу.

Виконайте 3-4 підходи по 15 повторень, збільшуючи кількість.

Ляжте на спину, зігніть ноги в колінах, поставте ступні на ширині стегон та відірвіть стегна від підлоги, стискаючи їх у верхній частині. Затримайтеся на кілька секунд, потім опустіть стегна вниз. Зосередьтеся на залученні сідниць, стискаючи їх протягом усього руху.

Сідничні підходи (фото: eatthis.com)

Вправа для гнучкості хребта

Така вправа може підвищити рухливість, зменшити напругу в спині та покращити поставу. Цей рух покращує гнучкість хребта та може зняти напругу в м’язах спини та шиї.

Виконуйте це тренування 2-3 рази на день по 1-2 хв.

Вправа для гнучкості хребта (фото: eatthis.com)

Вправа "супермен" для сили спини та постави

Цей рух може підвищити силу та поставу, активізуючи м’язи спини.

Вправа передбачає підняття рук і ніг від підлоги, лежачи на животі. Залучення м’язів уздовж хребта сприяють кращому вирівнюванню хребта.

Робіть до 3-4 підходів по 10-15 повторень.

Ляжте на живіт, витягнувши руки та випрямивши ноги. Підніміть руки, груди та ноги від підлоги, тримаючи погляд вниз.

Вправа "супермен" (фото: eatthis.com)

Вправа "собака мордою вниз" для гнучкості та міцності

Вправа сприяє гнучкості плечей та розтяжності підколінного сухожилля, що може зменшуватися з віком. Міняйте пози протягом 1-2 хвилин.

Ляжте на живіт, ступні розсуньте на ширину 30 сантиметрів, руки поставте по обидва боки від голови.

З видихом відірвіть корпус від підлоги, випряміть руки та ноги, втягніть низ живота. Ступні щільно стоять на підлозі, долоні сильно тиснуть у підлогу, спина пряма.

Вправа "собака мордою вниз" (фото: eatthis.com)