5 серіалів з несподіваним фіналом: ви будете у напрузі до останнього кадру

"Lost"

Серіал, який прославився своєю загадковістю, здивує тих, хто звик до класичних ситкомів. Несподівані повороти подій можуть вразити та залишити вас з питаннями. Усе не так просто, як здається.

"Чому жінки вбивають"

Цей відносно "свіжий" серіал вже отримав продовження і не дарма. Перший сезон вразив глядачів. Ви будете дивитися кожну серію, затамувавши подих. Нетипова історія та вражаючий фінал - ця історія вас точно вразить.

"Дев’ятеро цілковитих незнайомців"

Цей серіал, у якому знялася Ніколь Кідман, триматиме у напрузі до самого фіналу. Остання сцена залишить неймовірне враження та дещо неприємний посмак, але побачити це точно варто.

"Чорне дзеркало"

Антологія, яка отримала вже шість сезонів, не дасть вам спати. Кожна серія - окрема та дуже цікава історія. Іноді вони сумні, іноді - моторошні та дуже трагічні. І ви навряд чи зможете вгадати, чим закінчиться кожна серія.

"Ти"

Історія про маніяка лише здається простою та банальною. З першої серії ви почнете глибше занурюватися у сюжет та більше дізнаватися про головного героя. Його жертви викликатимуть жаль, але не завжди.