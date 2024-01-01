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5 сериалов с неожиданным финалом: вы будете в напряжении до последнего кадра

Что посмотреть на выходных (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Порой бывает так, что хочется посмотреть не просто интересный и романтический сериал, не просто комедию или ситком, а что-то, что оставит послевкусие и точно удивит. Но поиски бывают очень длинными.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает подборку из 5 интересных сериалов с неожиданным финалом, среди которых вы точно найдете что-нибудь для себя.

"Lost"

Прославившийся своей загадочностью сериал удивит тех, кто привык к классическим ситкомам. Неожиданные повороты событий могут ошарашить и оставить вас с вопросами. Все не так просто, как кажется.

 

"Почему женщины убивают"

Этот относительно "свежий" сериал уже получил продолжение и не зря. Первый сезон поразил зрителей. Вы будете смотреть каждую серию, затаив дыхание. Нетипичная история и впечатляющий финал - эта история вас точно поразит.

 

"Девять полных незнакомцев"

Этот сериал, в котором снялась Николь Кидман, будет держать в напряжении до финала. Последняя сцена оставит невероятное впечатление и немного неприятное послевкусие, но увидеть это точно стоит.

 

"Черное зеркало"

Антология, получившая уже шесть сезонов, не даст вам спать. Каждая серия - отдельная и очень интересная история. Иногда они грустные, иногда - жуткие и очень трагические. И вы вряд ли сможете угадать, чем закончится каждая серия.

 

"Ты"

История о маньяке только кажется простой и банальной. С первой серии вы начнете глубже погружаться в сюжет и больше узнавать главного героя. Его жертвы будут вызывать сожаление, но не всегда.

 

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