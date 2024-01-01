5 сериалов с неожиданным финалом: вы будете в напряжении до последнего кадра

"Lost"

Прославившийся своей загадочностью сериал удивит тех, кто привык к классическим ситкомам. Неожиданные повороты событий могут ошарашить и оставить вас с вопросами. Все не так просто, как кажется.

"Почему женщины убивают"

Этот относительно "свежий" сериал уже получил продолжение и не зря. Первый сезон поразил зрителей. Вы будете смотреть каждую серию, затаив дыхание. Нетипичная история и впечатляющий финал - эта история вас точно поразит.

"Девять полных незнакомцев"

Этот сериал, в котором снялась Николь Кидман, будет держать в напряжении до финала. Последняя сцена оставит невероятное впечатление и немного неприятное послевкусие, но увидеть это точно стоит.

"Черное зеркало"

Антология, получившая уже шесть сезонов, не даст вам спать. Каждая серия - отдельная и очень интересная история. Иногда они грустные, иногда - жуткие и очень трагические. И вы вряд ли сможете угадать, чем закончится каждая серия.

"Ты"

История о маньяке только кажется простой и банальной. С первой серии вы начнете глубже погружаться в сюжет и больше узнавать главного героя. Его жертвы будут вызывать сожаление, но не всегда.