5 розкішних квітів, які обов'язково варто посадити у листопаді

З приходом осені важливо не забувати про весняні квіти, які можна почати вирощувати заздалегідь, забезпечуючи собі квітучий сад одразу після танення снігу. Які квіти є сенс посадити наприкінці осені, щоб вони швидко розквітли у наступному році?

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про кілька популярних видів квітів, які слід сіяти у листопаді, щоб вони порадували вас яскравим цвітінням навесні.

Пеларгонія

Пеларгонія - невибаглива, але надзвичайно приваблива рослина. Листопад - ідеальний час для її посіву, оскільки до лютого рослини вже розвивають міцні кущі. Після цього можна підрізати рослину для створення форми і використовувати зрізані гілочки для розмноження живцями.

Цей метод не лише економічний, а й дає садівникам можливість збільшувати колекцію пеларгоній у саду. Грамотно розпланований посів забезпечить прекрасне цвітіння протягом усього сезону.

Пеларгонія (фото: Вікіпедія)

Бальзамін

Бальзамін, або недоторка, - ідеальний вибір для прикраси дому яскравими барвами. Для вирощування бальзаміну слід вибрати кімнатні або гібридні сорти, які краще пристосовані до домашніх умов. Посів починається з підготовки пухкого ґрунту, багатого на поживні речовини та з хорошим дренажем.

Насіння не загортають, адже йому потрібне світло для проростання. Після посіву ґрунт зволожують розпилювачем і накривають контейнер, щоб створити парниковий ефект. Через 7-14 днів з’являються перші паростки, які потім проріджують для кращого росту.

Бальзамін (фото: Вікіпедія)

Глоксинія

Глоксинія - це справжня перлина серед квітів завдяки своїй витонченій красі й широкому вибору сортів. Попри чутки про складність вирощування, правильний підхід допоможе отримати пишне цвітіння до кінця квітня.

Для цього насіння глоксинії сіють у легкий ґрунт із вермикулітом, додаючи трохи діатоміту для захисту коріння. Насіння часто продається у формі гранул, які слід рівномірно розподілити поверх ґрунту, трохи придавивши й зволоживши.

Важливо слідкувати за м’якістю гранул, адже тверді оболонки можуть завадити росткам. Накритий контейнер з посівами розміщують у теплому місці під лампою, що сприяє проростанню.

Глоксинія (фото: Вікіпедія)

Еустома

Еустома - рослина, що полонила садівників своєю ніжністю і вишуканістю. Ці квіти популярні, хоч і вимагають ретельного догляду. Оптимальний час для посіву еустоми - листопад, а інколи й грудень для низькорослих сортів.

Насіння еустоми також часто продається у гранулах, які слід обережно розмочувати перед посадкою.

Після розподілення гранул по рівній поверхні ґрунту їх змочують водою з піпетки. Контейнер з накриттям ставлять під лампу для активного проростання. Дотримуючись усіх кроків, можна насолоджуватись цвітінням еустоми вже з приходом весни.

Еустома (фото: Ukraflora.ua)

Бегонія

Бегонія - яскрава прикраса будь-якого саду, відома своєю пишністю та простотою догляду. Зазвичай насіння сіють у січні або лютому, але листопадовий посів забезпечить пишніше цвітіння.

Важливо вибрати відповідний сорт та використовувати якісний субстрат. Рослині потрібно багато світла, тому після посадки горщик тримають у добре освітленому місці. У лютому бегонію висаджують знову, що додає квітам ще більшої краси в саду.

Бегонія (фото: Вікіпедія)