5 родзинок Кам’янець-Подільського: що можна встигнути подивитися за вихідні

Стіл згоди

Поруч із легендарною Кам'янецькою фортецею розташований цікавий пам’ятник - "Стіл згоди", встановлений у 2001 році під час фестивалю "7 культур". Автором скульптурної композиції є Анатолій Ігнащенко. Центр пам'ятника складається з великого бетонного кола з короною Поділля, що символізує Кам'янець-Подільський.

Навколо нього розташовані сім каменів, які представляють народи, що сприяли формуванню історії та архітектурного обличчя міста: українці, поляки, турки, росіяни, литовці, вірмени та євреї. Окремо від основної композиції знаходиться восьмий камінь, що символізує можливий вплив ще однієї нації на долю Кам'янця-Подільського в майбутньому.

Пам'ятник "Стіл згоди" (Фото: zabytki.in.ua)

Новопланівський міст

Новопланівський міст, збудований у другій половині XIX століття, вражає своєю архітектурною красою. Цей міст, довжиною 149 метрів і з опорами висотою 38 метрів, з’єднує Старе місто з Новим, впираючись у дно Смотрицького каньйону.

З нього відкривається приголомшливий вид на міські пейзажі, Смотрицький каньйон та Кам’янець-Подільську фортецю. Велика кількість фотографій цього чудового краєвиду зроблена саме з Новопланівського мосту.

Новопланівський міст (Фото: Вікіпедія)

Музей мініатюр

Якщо хочете побачити не тільки замок у Кам’янці-Подільському, а й найграндіозніші фортеці України, але не маєте змоги відвідати всі одразу, завітайте до Музею мініатюр. Під час прогулянки Кам’янцем-Подільським цей музей варто відвідати обов'язково.

Ви не зможете швидко оглянути експозицію, адже кожен з 16 макетів заслуговує на окрему увагу через свою деталізацію. Тут ви знайдете мініатюрну версію Кам’янець-Подільських укріплень, зменшену копію Підгорецького замку, модель Білгород-Дністровської фортеці та інші не менш красиві та майстерно зроблені мініатюри.

Музей мініатюр (Фото: castle-museum.info)

Руська Брама

Споруда є частиною фортифікаційного комплексу Старого Кам’янця. Разом зі шлюзом під Замковим мостом та Нижніми польськими воротами, споруда була об’єднана в унікальну гідротехнічну оборонну споруду. Колись осади ворогів відбивались за допомогою вод річки Смотрич.

Під час нападу вода надходила через шлюзи Польської брами в каньйон. Рівень води підіймався і створював водну перешкоду для ворога. Давніше Руська Брама мала 8 веж, але до сьогодення збереглись тільки 4, бо інші були зруйновані часом та повенями. Зараз в комплексі відкрито Музей старовинної зброї.

Руська Брама (Фото: Вікіпедія)

Хрестовоздвиженська церква

На березі річки Смотрич можна побачити невеликий дерев’яний храм. За легендою, заснувати православну церкву запропонував гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Після поранення у Хотинський битві, гетьман проїжджав через Кам’янець-Подільський.

Зауваживши мури фортеці, він подумав, що їхня сила стане міцнішою, якщо крім потужних скель та фортець, їх підпиратиме ще й віра. Тоді він звелів звести церкву з дерева "легку, як молитва". Архітектура храму дуже проста і гармонує з навколишнім пейзажем.

Хрестовоздвиженська церква (фото: Вікіпедія)