5 изюминок Каменец-Подольского: что можно успеть посмотреть за выходные

Стол согласия

Рядом с легендарной Каменецкой крепостью расположен интересный памятник - "Стол согласия", установленный в 2001 году во время фестиваля "7 культур". Автор скульптурной композиции - Анатолий Игнащенко. Центр памятника состоит из большого бетонного круга с короной Подолья, символизирующей Каменец-Подольский.

Вокруг него расположены семь камней, которые представляют народы, способствовавшие формированию истории и архитектурного облика города: украинцы, поляки, турки, русские, литовцы, армяне и евреи. Отдельно от основной композиции находится восьмой камень, что символизирует возможное влияние еще одной нации на судьбу Каменец-Подольского в будущем.

Памятник "Стол согласия" (Фото: zabytki.in.ua)

Новоплановский мост

Новоплановский мост, построенный во второй половине XIX века, поражает своей архитектурной красотой. Этот мост, протяженностью 149 метров и с опорами высотой 38 метров, соединяет Старый город с Новым, упираясь в дно Смотрицкого каньона.

С него открывается потрясающий вид на городские пейзажи, Смотрицкий каньон и Каменец-Подольскую крепость. Большое количество фотографий этого замечательного вида сделано именно с Новоплановского моста.

Новоплановский мост (Фото: Википедия)

Музей миниатюр

Если хотите увидеть не только замок в Каменце-Подольском, но и самые грандиозные крепости Украины, но вы не можете посетить все сразу, посетите Музей миниатюр. Во время прогулки по Каменцу-Подольскому этот музей стоит посетить обязательно.

Вы не сможете быстро осмотреть экспозицию, ведь каждый из 16 макетов заслуживает отдельного внимания из-за своей детализации. Здесь вы найдете миниатюрную версию Каменец-Подольских укреплений, уменьшенную копию Подгорецкого замка, модель Белгород-Днестровской крепости и другие не менее красивые и искусно сделанные миниатюры.

Музей миниатюр (Фото: castle-museum.info)

Руська Брама

Сооружение является частью фортификационного комплекса Старого Каменца. Вместе со шлюзом под Замковым мостом и Нижними польскими воротами сооружение было объединено в уникальное гидротехническое оборонительное сооружение. Когда осадки врагов отражались с помощью вод реки Смотрич.

Во время нападения вода поступала через шлюзы Польских ворот в каньон. Уровень воды поднимался и создавал водное препятствие для врага. Древнее Руська Брама имела 8 башен, но до настоящего времени сохранились только 4, потому что другие были разрушены временем и наводнениями. Сейчас в комплексе открыт Музей старинного оружия.

Руська Брама (Фото: Википедия)

Крестовоздвиженская церковь

На берегу реки Смотрич можно увидеть маленький деревянный храм. По легенде, основать православную церковь предложил гетман Петр Конашевич-Сагайдачный. После ранения в Хотинской битве гетман проезжал через Каменец-Подольский.

Заметив стены крепости, он подумал, что их сила станет крепче, если кроме мощных скал и крепостей, их будет подпирать еще и вера. Тогда он велел возвести церковь из дерева "легкую, как молитва". Архитектура храма очень проста и гармонирует с окружающим пейзажем.

Крестовоздвиженская церковь (фото: Википедия)