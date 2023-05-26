5-річний Матвій з Сумської області отримав слухові апарати від Фонду Ахметова

"Коли лунали сирени, син цього не чув. Ми зі старшими доньками спускалися у підвал. Він не міг зрозуміти, куди ми біжимо і чому... Діагноз був як грім серед ясного неба. Нам сказали, що треба поставити слуховий апарат. Для мене це велика сума, я була в паніці. Дізналася про Фонд Ріната Ахметова. Мені одразу відповіли на гарячій лінії, вислухали, заспокоїли. Сказали, що Фонд нам допоможе", - каже Тетяна.

Коли мама з сином зайшли у кабінет до лікарки київського "Центру Слуху" Галини Іващенко, медикиня привіталася з Матвієм.

"У нього були такі сумні очі... А коли ми вдягли апарати, дитинка почала чути - і очі дивилися вже зовсім по-іншому. Дитина почала усміхатися, їй все стало цікаво. Тепер він і з дітками зможе гратися, і маму чує краще. Це такий прорив для дитини і дуже важлива справа", - упевнена Галина Вікторівна.

Матвію встановили найсучасніші слухові апарати, які аналізують навколишнє акустичне середовище дитини та підлаштовуються під її особливості. Сестри чекають на його повернення додому і вже планують, як через рік братик піде до школи: "Поведемо його до першого класу і все в нас буде добре".

Допомогу в слухопротезуванні в рамках проєкту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" можуть отримати діти з вадами слуху:

- віком до 7 років,

- що проживають або проживали в територіальних громадах у зонах бойових дій, окупації чи оточення. З актуальним переліком громад можна ознайомитися на сайті Мінреінтеграції bit.ly/40oi9cZ.

Якщо серед ваших рідних або знайомих є дитина, яка потребує протезування слуху, зверніться на безкоштовну гарячу лінію 0 (800) 509 001, або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU

Вже 215 хлопчиків і дівчаток отримали високочутливі слухові протези завдяки Фонду. За 17 років роботи програми "Рінат Ахметов - Дітям" підтримку отримали понад 5 млн дітей.