5-летний Матвей из Сумской области получил слуховые аппараты от Фонда Ахметова

"Когда раздавались сирены, сын этого не слышал. Мы со старшими дочками спускались в подвал. Он не мог понять, куда мы бежим и почему... Диагноз был как гром среди ясного неба. Нам сказали, что надо поставить слуховой аппарат. Для меня это большая сумма, я была в панике. Узнала Фонд Рината Ахметова. Мне сразу ответили на горячей линии, выслушали, успокоили. Сказали, что Фонд нам поможет", - говорит Татьяна.

Когда мама с сыном зашли в кабинет врача киевского "Центра Слуха" Галины Иващенко, медикиня поздоровалась с Матвеем.

"У него были такие грустные глаза... А когда мы надели аппараты, ребенок начал слышать - и глаза смотрели уже совсем по-другому. Ребенок начал улыбаться, ему все стало интересно. Теперь он и с детьми сможет играть, и маму слышит лучше . Это такой прорыв для ребенка и очень важное дело", - уверена Галина Викторовна.

Матвей установили самые современные слуховые аппараты, которые анализируют окружающую акустическую среду ребенка и подстраиваются под его особенности. Сестры ждут его возвращения домой и уже планируют, как через год братик пойдет в школу: "Поведем его в первый класс и все у нас будет хорошо".

Помощь в слухопротезировании в рамках проекта "Ринат Ахметов - Детям. Теперь я слышу" могут получить дети с недостатками слуха:

- в возрасте до 7 лет,

- проживающих или проживающих в территориальных общинах в зонах боевых действий, оккупации или оцепления. С актуальным перечнем общин можно ознакомиться на сайте Минреинтеграции bit.ly/40oi9cZ.

Если среди ваших родных или знакомых есть ребенок, нуждающийся в протезировании слуха, обратитесь на бесплатную горячую линию 0 (800) 509 001, или пишите в мессенджер фонда http://m.me/AkhmetovFDU

Уже 215 ребят получили высокочувствительные слуховые протезы благодаря Фонду. За 17 лет работы программы "Ринат Ахметов - Детям" поддержку получили более 5 млн детей.