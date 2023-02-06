5 речей, які жінка ніколи не повинна робити для чоловіка

Закохані жінки часто не бачать кордонів у прояві своїх почуттів і ладні йти на жертви заради свого обранця. Коли емоції переповнюють, важко підключити здоровий глузд і не наробити помилок. Але заради гармонійних стосунків зробити це вкрай важливо.
Про 5 речей, які не треба робити для коханого, пише Telegram "Краса. Здоров'я. Стосунки".
Морально підтримати, підбадьорити – так. Гроші давати – ні. Гроші має давати чоловік.
Лише заради себе. Ваші намагання втиснутись в його стандарти краси зазнають фіаско, адже якщо партнер не приймає вашу зовнішність, він завжди знайде до чого причепитися.
Жаліючи його чи вирішуючи його проблеми, жінка власними руками вбиває в чоловіку чоловіка. Задача жінки – вселяти в партнера впевненість у власних силах.
Ви йому не мама і не вчителька. Жінка має дякувати і захоплюватись діями та вчинками чоловіка. Таким чином вона задає його прагненням більш високу планку, до якої він буде йти.
Інакше від вас нічого не залишиться. А ваші жертви ніхто не оцінить. Жертву не поважають, об жертву витирають ноги. Займайтесь собою, розвивайтесь, майте своє життя, свій особистий простір, доходи, захоплення. Будьте впевненою в собі, отримуйте задоволення від життя. Лише тоді чоловік буде вас поважати та цінувати.
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