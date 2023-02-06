RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

5 вещей, которые женщина никогда не должна делать для мужчины

Что не стоит делать женщинам в отношениях (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Влюбленные женщины часто не видят границ в проявлении своих чувств и готовы идти на жертвы ради своего избранника. Когда эмоции переполняют, трудно подключить здравый смысл и не наделать ошибок. Но ради гармоничных отношений сделать это очень важно.

О 5 вещах, которые не нужно делать для любимого, пишет Telegram "Краса. Здоров'я. Стосунки".

Никогда не помогайте мужчинам финансово

Морально поддержать, подбодрить – да. Деньги давать – нет. Деньги должен давать мужчина.

Никогда не изменяйте внешность ради него

Только ради себя. Ваши попытки втиснуться в его стандарты красоты терпят фиаско, ведь если партнер не принимает вашу внешность, он всегда найдет к чему придраться.

Никогда не жалейте мужчину

Жалея его или решая его проблемы, женщина собственными руками убивает мужчину мужчину. Задача женщины – внушать в партнере уверенность в собственных силах.

Не поучите и не хвалите мужчину.

Вы ему не мама и не учительница. Женщина должна благодарить и восхищаться действиями и поступками мужчины. Таким образом, она задает его стремлением более высокую планку, к которой он будет идти.

Никогда не жертвуйте собой и своей жизнью ради мужчины

Иначе от вас ничего не останется. А ваши жертвы никто не оценит. Жертву не уважают, о жертву вытирают ноги. Занимайтесь собой, развивайтесь, имейте свою жизнь, свое личное пространство, доходы, увлечения. Будьте уверенны в себе, получайте удовольствие от жизни. Только тогда мужчина будет вас уважать и ценить.

Узнайте также пять вещей, которые мужчина делает только с любимой женщиной.

Кроме того, мы писали о женских поступках, которые убивают мужское желание.

Читайте РБК-Украина в Google News