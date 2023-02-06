5 вещей, которые женщина никогда не должна делать для мужчины

Влюбленные женщины часто не видят границ в проявлении своих чувств и готовы идти на жертвы ради своего избранника. Когда эмоции переполняют, трудно подключить здравый смысл и не наделать ошибок. Но ради гармоничных отношений сделать это очень важно.

О 5 вещах, которые не нужно делать для любимого, пишет Telegram "Краса. Здоров'я. Стосунки".

Никогда не помогайте мужчинам финансово

Морально поддержать, подбодрить – да. Деньги давать – нет. Деньги должен давать мужчина.

Никогда не изменяйте внешность ради него

Только ради себя. Ваши попытки втиснуться в его стандарты красоты терпят фиаско, ведь если партнер не принимает вашу внешность, он всегда найдет к чему придраться.

Никогда не жалейте мужчину

Жалея его или решая его проблемы, женщина собственными руками убивает мужчину мужчину. Задача женщины – внушать в партнере уверенность в собственных силах.

Не поучите и не хвалите мужчину.

Вы ему не мама и не учительница. Женщина должна благодарить и восхищаться действиями и поступками мужчины. Таким образом, она задает его стремлением более высокую планку, к которой он будет идти.

Никогда не жертвуйте собой и своей жизнью ради мужчины

Иначе от вас ничего не останется. А ваши жертвы никто не оценит. Жертву не уважают, о жертву вытирают ноги. Занимайтесь собой, развивайтесь, имейте свою жизнь, свое личное пространство, доходы, увлечения. Будьте уверенны в себе, получайте удовольствие от жизни. Только тогда мужчина будет вас уважать и ценить.