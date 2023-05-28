5 вещей, которые ежедневно убивают сексуальное влечение в браке

Сексуальное влечение в долгосрочных отношениях со временем может сводиться на нет, особенно если этому будут способствовать "убийцы" интимной жизни.

О пяти из них пишет Telegram -канал Сексология.

Антидепрессанты

Такие гормоны как серотонин, адреналин и дофамин оказывают непосредственное влияние на сексуальную функцию. Именно поэтому антидепрессанты и другие психиатрические препараты могут эффективно угнетать возбуждение.

Так что если вы или ваш партнер проходите курс лечения, отнеситесь с пониманием к потере сексуального интереса. Важно в это время сохранять связь и нежность в отношениях.

Усталость

Вы или ваш партнер можете быть слишком уставшими для секса. И в этом нет ничего удивительного.

Большинство пар откладывают секс до ночи, а затем удивляются, почему возникают проблемы с возбуждением. Для секса нужно выбирать время, когда вы находитесь на пике возбуждения, а не сражаетесь со сном.

Изменение веса

Часто от такой проблемы страдают женщины, вес которых больше зависит от гормональных факторов. Причины могут быть: ПМС, беременность, грудное вскармливание, или даже отпуск.

Независимо от первопричины, это может стать одним из основных психологических препятствий, поскольку вы можете чувствовать себя менее привлекательными и начать стыдиться своего тела.

Ссоры с партнером

Проблемы в отношениях с партнером неизбежно приведут к снижению либидо и сексуальному влечению к нему.

Если ваш партнер вас не устраивает, у вас нет гармонии, а есть серьезные разногласия, вы не сможете "отключить мозг", переключиться и как следует возбудиться.

Противозачаточные таблетки

Они отлично подходят для предотвращения беременности, но могут помешать женщине наслаждаться сексом.

Дело в том, что большинство препаратов изменяют гормональный уровень и тем самым снижают либидо.