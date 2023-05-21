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Усього три речі, які чоловік більше за все хоче отримати від жінки

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Неділя 21 травня 2023 22:40
Усього три речі, які чоловік більше за все хоче отримати від жінки Що люблять чоловіки в ліжку (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Сексуальна сторона стосунків вкрай важлива для гармонійного і щасливого союзу. Проте жінки не завжди наважуються запитати у своїх партнерів, що їм більше подобається, а треба. Адже є речі, які чоловіки понад усе хочуть отримувати від жінки в інтимі.

Про це пише Telegram-канал Сексологія по-українськи.

Ініціатива

Якщо ви вже давно знайомі, живете разом або навіть одружені, чому він весь час повинен раз по раз домагатися вашої прихильності?

Так, чоловіки - "хижаки" і люблять полювати і добиватися жінок. Але це лише спочатку стосунків, потім для них куди важливіша стабільність, а не гра в кішки-мишки.

Сексологи радять взяти нарешті ініціативу у свої руки, завести його і затягнути в спальню (або в якесь інше цікаве місце, де ви зможете насолодитися один одним).

Експерименти

У наш час є безліч іграшок, пристроїв, технік і практик, які можуть не тільки повернути пристрасть, а й вивести її на якісно новий рівень.

Не бійтеся пропонувати щось новеньке і питати в коханого, а чого хотілося б йому. Повірте, від такої жінки він не буде заглядатися на інших.

Рутина і одноманітність стомлюють і гасять вогонь у ваших стосунках, тож не допускайте цього і пробуйте щось нове і гаряче.

Спонтанність

Моментальне збудження іноді охоплює пару в один момент: під час перегляду еротичних фільмів, або обговорення сексуальних спогадів.

Одразу ж запропонуйте йому скористатися ситуацією, чим швидше, тим краще. І це точно буде одна з найпристрасніших пригод у вашому житті.

Психологи і сексологи наголошують, що інтимне життя - вкрай важливе і нехтування ним призводить тільки до проблем, скандалів, зрад і навіть розлучень.

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