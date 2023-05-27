Усього три речі, які засмучують жінок під час сексу

Жінки і чоловіки можуть приносити один одному справжнє задоволення, якщо знатимуть про те, як правильно це робити. Часто дівчата не отримують того, чого хотілося, а сказати прямо не дають виховання, сором чи інші внутрішні установки. Тому за жінок говорять психологи і сексологи, які розповідають, що саме жінкам не подобається і засмучує їх.

Про це йдеться в Telegram -каналі Інтим.

Відсутність стимуляції

Тут мова йде про недостатню стимуляції клітора, чи неправильно підібраний ритм і темп, або просто відсутність стимуляції ерогенних зон.

Не секрет, що більшості дівчат потрібна додаткова стимуляція клітора (окрім безпосередньо проникнення), щоб отримати оргазм. Якщо чоловік цього не робить, а сама дівчина соромиться, швидше за все вона не отримає розрядки.

Якщо не враховувати ці нюанси, рано чи пізно інтиму ставатиме все менше або ж він зникне і поготів.

Одноманітність у сексуальному житті

Без експериментів і нових вражень сексуальне життя стає прісним і передбачуваними. Сексологи радять урізноманітнити його, щоб відновити запал та пристрасть.

Ви можете вибирати нові місця в квартирі чи полоскотати нерви, кохаючись десь поза домом.

Похід до спецмагазину також може урізноманітнити ваше сексуальне життя: там маса іграшок як для дівчат, так і для хлопців. Головне - мати бажання працювати над стосунками.

Відсутність компліментів та ласки

Для жінок дуже важливо показувати, що їхні дії та зовнішність цінуються, викликають захват або задоволення.

Якщо дівчина не відчуватиме фідбеку, рано чи пізно сексуальне життя зійде нанівець, як, втім, і стосунки.

Тож цінуйте один одного і працюйте над стосунками - це формула ваших щасливих ранків і вечорів разом.