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5 речей, які "працюють" проти людини після 40 років

Які проблеми можуть виникнути у людей після 40 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Вік і шкідливі звички залишають свій слід на обличчі кожної жінки. Дієтолог назвала звички, які працюють проти людини, коли їй за 40 років.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку дієтолога Аліси Прошак.

Недостатня фізична активність

Після 40 років деякі жінки можуть стати менш активними через зайнятість на роботі, сімейні обов'язки або просто втомленість. 

Експерт розповіла, що недостатня фізична активність сприяє зменшенню м'язової маси і збільшенню відсотка жирової тканини.

Неправильне харчування

Варто пам'ятати, що з віком може змінюватись ставлення до харчання. І деякі жінки можуть не приділяти уваги різноманітності та якості їжі.

Або ж навпаки починають ділити їжу на "погану" чи "добру". 

Однак, це може призводити до зайвої ваги та збільшення ризику розвитку хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Стрес та емоційне перевиснаження

Стрес та емоційне перевиснаження можуть призвести до збільшення вироблення гормону кортизолу, що сприяє накопиченню жирових запасів, особливо в області живота.

Забагато алкоголю

Варто пам'ятати, що алкоголь погіршує симптоми періменопаузи, такі як приливи, головний біль, стрибки тиску та перепади настрою.

А це призводить до порушення сну, підвищує кортизол, зменшує відновлення після тренування і підвищує тривогу.

До того ж алкоголь має високу калорійність і немає користі для здоров'я. Дієтолог зазначила, що не обов'язково повністю відмовлятись від алкоголю. Якщо залишити тільки 2 або менше напоїв на тиждень, то це значно покращить стан.

Негативне ставлення до себе 

Часто жінкам присутня така риса, як нелюбов до себе і тіла. Зокрема, такі може спостерігатися в юності і в зрілому віці.

Але це може призводити не тільки до підвищення невпевненості у собі, а й до спазмів та м'язових затисків.  

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