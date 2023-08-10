5 речей, які не можна зберігати під ліжком, щоб не притягнути проблем

Кожна річ в будинку несе певну енергетику, а тому повинна мати своє місце для зберігання. Є речі, які не можна зберігати під ліжком, щоб не зіткнутися з проблемами в особистому житті і на роботі.
Яких прикмет варто дотримуватись, щоб уникнути негараздів - читати нижче.
Згідно з прикметами, для того, щоб не притягувати до себе проблеми, вкрай не рекомендується у себе під ліжком зберігати такі речі:
Всі вони можуть забрати у вас удачу та заблокувати потоки позитивної енергії у будинку.
Важливо, що у приміщенні має бути порядок та вільний простір, щоб енергетичні потоки могли вільно циркулювати. Якщо у вас під ліжком є вільне місце, краще туди покласти постільну білизну, сезонний верхній одяг або взуття та сумки.
У світі існує безліч народних прикмет і забобонів про ліжко. Здавна спальне місце вважається найсвятішим простором у будинку. Ось найпопулярніші прикмети:
Не всі знають, але голки та шпильки несуть енергетику незлагоди. Якщо ці предмети опиняться на вашому ліжку, вони можуть викликати постійні сварки.
Ні в якому разі не можна класти на ліжко "мертві" квіти. Засушені квіти - це джерело мертвої енергії. Якщо вони опиняться на ліжку, то можуть викликати погіршення самопочуття, або ж і взагалі невиліковні хвороби.
Часто люди залишають ліки біля свого ліжка. Але не варто таке робити, бо через це можна часто хворіти. Все тому, що медикаменти біля ліжка чи на ньому асоціюються із хворобою.
Раніше ми повідомляли, що потрібно зробити під час переїзду в новий будинок.
Також ми писали, чому не можна повертати посуд порожнім після частування.