5 вещей, которые нельзя хранить под кроватью, чтобы не привлечь проблемы

Каждая вещь в доме несет определенную энергетику, поэтому должна иметь свое место для хранения. Есть вещи, которые нельзя хранить под кроватью, чтобы не столкнуться с проблемами в личной жизни и на работе.
Какие приметы следует придерживаться, чтобы избежать проблем - читать ниже.
Согласно приметам, для того чтобы не притягивать к себе проблемы, крайне не рекомендуется у себя под кроватью хранить такие вещи:
Все они могут отнять у вас удачу и заблокировать потоки положительной энергии в доме.
Важно, что в помещении должен находиться порядок и свободное пространство, чтобы энергетические потоки могли свободно циркулировать. Если у вас под кроватью есть свободное место, лучше туда положить постельное белье, сезонную верхнюю одежду или обувь и сумки.
В мире существует множество народных примет и суеверий о постели. Издавна спальное место считается самым святым местом в доме. Вот самые популярные приметы:
Не все знают, но иглы и шпильки несут энергетику неурядицы. Если эти предметы окажутся на вашей кровати, они могут вызвать постоянные ссоры.
Ни в коем случае нельзя класть на кровать "мертвые" цветы. Засушенные цветы - это источник мертвой энергии. Если они окажутся на кровати, то могут вызвать ухудшение самочувствия или же вообще неизлечимые болезни.
Часто люди оставляют лекарства возле своей кровати. Но не стоит такое делать, потому что из-за этого можно часто болеть. Все потому, что медикаменты возле кровати или на ней ассоциируются с болезнью.
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