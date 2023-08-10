5 вещей, которые нельзя хранить под кроватью, чтобы не привлечь проблемы

Список вещей

Согласно приметам, для того чтобы не притягивать к себе проблемы, крайне не рекомендуется у себя под кроватью хранить такие вещи:

предметы, вызывающие плохие воспоминания

грязная обувь и ненужная одежда

искусственные растения

старую и поломанную технику

другие разбитые вещи

Все они могут отнять у вас удачу и заблокировать потоки положительной энергии в доме.

Важно, что в помещении должен находиться порядок и свободное пространство, чтобы энергетические потоки могли свободно циркулировать. Если у вас под кроватью есть свободное место, лучше туда положить постельное белье, сезонную верхнюю одежду или обувь и сумки.

Приметы о кровати

В мире существует множество народных примет и суеверий о постели. Издавна спальное место считается самым святым местом в доме. Вот самые популярные приметы:

подкосилась одна из ножек кровати, в результате чего вы упали – вскоре вы разбогатеете

чихнули, когда застилаешь кровать - до бессонницы

кровать стоит поперек, а не вдоль - до беспокойной ночи

если кровать поставлена спиной к двери - до смерти

спать головой к двери и вставать со стороны, противоположной той, с которой ложились - проснуться полным сил и энергии

нельзя класть гостей на кровать супругов - спящему это обещает болезни, а хозяевам - ссоры и разлуки

нельзя спать на двух подушках - в супружеской кровати не должно быть трех подушек. Это поставит под угрозу семейные отношения и приведет к расставанию, верили наши предки

пара обязательно должна укрываться одним одеялом. Если же вы спите под разными - это разлучает вас и может привести к расставанию

нельзя держать пустые емкости - такие вещи притягивают в отношения безразличие и пустоту

Что нельзя делать в постели

Не все знают, но иглы и шпильки несут энергетику неурядицы. Если эти предметы окажутся на вашей кровати, они могут вызвать постоянные ссоры.

Ни в коем случае нельзя класть на кровать "мертвые" цветы. Засушенные цветы - это источник мертвой энергии. Если они окажутся на кровати, то могут вызвать ухудшение самочувствия или же вообще неизлечимые болезни.

Часто люди оставляют лекарства возле своей кровати. Но не стоит такое делать, потому что из-за этого можно часто болеть. Все потому, что медикаменты возле кровати или на ней ассоциируются с болезнью.