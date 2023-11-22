5 речей, які не можна прати з кондиціонером: багато хто робить ці помилки

Мікрофібра

В мікрофібрі нитки мають здатність затримувати пил і поглинати розлиті речі. Ця тканина найчастіше використовується для серветок для домашнього прибирання.

Однак, якщо ви під час прання додасте кондиціонер, то ви можете знищити ефективність тканин.

Спортивний одяг

Багато типів спортивного одягу мають технологію поглинання поту зі шкіри та збереження прохолоди під час тренувань. Якщо ви будете використовувати пом’якшувач тканини під час прання, то засіб залишить білий наліт.

Рушники

Усі люблять витиратися м’яким рушником, але рідкий пом’якшувач тканини та сушарка можуть зіпсувати махрові тканини. Якщо ви відчуваєте, що ваші рушники стали не такими, як раніше, то уникайте кондиціонерів.

Річ у тому, що через контакт із кондиціонером тканина втрачає свої всмоктувальні властивості - волога застоюється у волокнах і виділяє неприємний аромат.

Натуральний шовк

Шовк можна прати в машинці на делікатному режимі, але без додавання будь-яких кондиціонерів або ополіскувачів. Ці засоби можуть викликати появу розводів на тканині, зіпсувавши її вигляд.

Еластан

Купальники, білизна та одяг з еластаном - синтетичне волокно краще прати бех кондиціонерів. Виробники його додають до тканин натурального і штучного походження, надаючи їм додаткову міцність і розтяжність.

Використання кондиціонера "забиває" волокна такої тканини, через що вона втрачає свої властивості. В результаті нічого скоректувати така білизна вже не зможе.

Як використовувати кондиціонер для білизни

Якщо взяти недостатньо кондиціонеру, то позитивного ефекту не буде, а якщо надмірно, то великий шанс того, що одяг доведеться перепрати заново або гірше - почнеться алергічна реакція.

Друге, про що не слід забувати, це те, що активна дія ополіскувача повинна починатися в кінці прання. Не на початку, не в середині, а саме в кінці, коли порошок вже повністю завершив свою дію.

Для прання в машинці-автомат слід спочатку знайти відсік для ополіскувача і переконатися в тому, що це дійсно він (прочитайте для цього інструкцію). Залити кондиціонер потрібно на початку прання, а машина сама в потрібний час його "візьме". Головне не переборщити із кількістю.