5 вещей, которые нельзя стирать с кондиционером: многие делают эти ошибки

Микрофибра

В микрофибре нити обладают способностью задерживать пыль и поглощать разлитые вещи. Эта ткань чаще всего используется для салфеток для домашней уборки.

Однако, если вы при стирке добавите кондиционер, то вы можете уничтожить эффективность тканей.

Спортивная одежда

Многие виды спортивной одежды имеют технологию поглощения пота из кожи и сохранения прохлады во время тренировок. Если вы будете использовать смягчитель ткани во время стирки, то средство оставит белый налет.

Полотенца

Все любят вытираться мягким полотенцем, но жидкий смягчитель ткани и сушилка могут испортить махровые ткани. Если вы чувствуете, что ваши полотенца стали не такими, как раньше, избегайте кондиционеров.

Дело в том, что из-за контакта с кондиционером ткань теряет свои всасывающие свойства - влага застаивается в волокнах и выделяет неприятный аромат.

Натуральный шелк

Шелк можно стирать в машинке на деликатном режиме, но без добавления каких-либо кондиционеров или ополаскивателей. Эти средства могут вызвать появление разводов на ткани, испортив ее вид.

Эластан

Купальники, белье и одежда с эластаном - синтетическое волокно лучше стирать без кондеціонерів. Производители его добавляют в ткани натурального и искусственного происхождения, придавая им дополнительную прочность и растяжимость.

Использование кондиционера "забивает" волокна такой ткани, из-за чего она теряет свои свойства. В результате ничего скорректировать такое белье уже не сможет.

Как использовать кондиционер для белья

Если взять недостаточно кондиционера, то положительного эффекта не будет, а если чрезмерно, то велик шанс того, что одежду придется перестирать заново или хуже - возникнет аллергическая реакция.

Второе, о чем не следует забывать, это то, что активное действие ополаскивателя должно начинаться в конце стирки. Не в начале, не внутри, а именно в конце, когда порошок уже полностью завершил свое действие.

Для стирки в машинке-автомате следует сначала найти отсек для ополаскивателя и убедиться в том, что это действительно он (прочтите для этого инструкцию). Залить кондиционер нужно в начале стирки, а машина сама в нужное время его "возьмет". Главное не переборщить с количеством.