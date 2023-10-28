Зіпсується одяг у машина: ось яких помилок потрібно уникати під час прання
У сучасному світі важко обійтися без пральної машини, адже вона дуже полегшує життя. Однак, деякі помилки можуть призвести до того, що речі матимуть зношений та старий вигляд.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express.
Не розділення речей за кольорами
Варто пам'ятати, що білий, світлий, темний та делікатний одяг потрібно прати окремо. В іншому випадку колір ваших речей може змінитися.
До того ж особливо часто кольори змішуються при гарячому пранні.
Перевантаження пральної машини
Не варто класти в барабан все й одразу. Все тому, що якісного результату не буде і прилад може пошкодитися.
Наповнювати барабан потрібно приблизно на три чверті, залишаючи достатньо місця для того, щоб можна було просунути долоню між краєм барабана та одягом. У тісноті одяг більше тертиметься один об одного, що призведе до зношування тканини.
Велика кількість порошку
Якщо додати занадто багато порошку, то утвориться багато піни і одяг погано прополощеться.
В результаті чого на вашому одязі може утворитися липка плівка. Тому варто дотримуватись рекомендацій, які вказані в інструкції на пральному порошку.
Нехтування приладом
Пральні машини необхідно регулярно чистити, щоб запобігти появі плісняви та вапняного нальоту.
Варто раз у деякий час запускати гарячий цикл з невеликою кількістю оцту - це видалить небажані запахи і бруд. Також потрібно протирати дверцята й ущільнювач пральної машини після кожного прання, прибираючи зайву воду.
Якого режиму прання уникати
Швидке прання - один із режимів пральної машинки, який стане в пригоді, коли одяг потрібно привести до ладу в найкоротші терміни. Залежно від моделі приладу, речі на такій програмі перуться від 15 до 40 хвилин. Але підходить він далеко не завжди.
Одним із головних мінусів є якість прання. При режимі швидкого прання сам процес займає десь третину від загального часу - сильні забруднення просто не встигнуть вивестися. До того ж, температура води не нагрівається вище 40 градусів. Тому, використовуйте цей варіант, якщо речі потрібно просто освіжити.
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