5 речей, які не можна класти під подушку, щоб не накликати горе

Гаманець і гроші

Люди часто схильні зберігати свої гроші або гаманець під подушкою через забобони або для того, щоб отримати почуття спокою від того, що гроші в безпеці з вами. Але за старими легендами, Богиня Лакшмі (яка дарує гроші або багатства) не схвалює таку поведінку, і зберігаючи гроші під подушкою, ви можете лишитися без благословення Богині.

Для грошей у вашому домі повинно бути відповідне місце. Тримати їх під подушкою - не найкраща ідея. Щобільше, це може спричинити постійні хвилювання щодо безпеки ваших грошей, що своєю чергою може порушити ваш сон.

Ювелірні вироби

Коштовності, як і гроші, слід зберігати в надійному місці, а не під подушкою чи на ліжку. Наприклад, ланцюжок або інші прикраси можуть принести неприємності або заважати вам, якщо їх тримати під подушкою під час сну. Тому, перед сном краще зберігати свої коштовності в шафі або іншому безпечному місці.

А ось дзеркало під подушкою, за забобонами, принесе дівчині красу на багато років.

Книги

Це одна з найпоширеніших речей, які лежать поруч із подушкою, а іноді й під нею, особливо у людей, які мають звичку читати перед сном. Це може псувати якість сну. Після прочитання книга має опинитися в правильному місці, а не лежати поряд.

Існує популярний забобон, що якщо тримати книгу під подушкою, це може покращити пам'ять і допомогти в навчанні. Багато школярів і студентів вірять, що якщо покласти перед сном підручник під подушку, це допоможе краще запам'ятати матеріал.

Ключі

Зберігання ключів під подушкою може створити відчуття безпеки, але насправді це не завжди корисно. Забобонні люди вважають, що така практика може призвести до фінансових труднощів у сім'ї, оскільки це пов'язується з негативною енергетикою.

Тому, якщо у вас є звичка залишати ключі під подушкою, спробуйте змінити її. Зберігайте ключі в надійному та безпечному місці, наприклад, у замкненій скриньці або спеціальному органайзері. Це допоможе вам уникнути можливих негативних наслідків і забезпечить спокійний сон.

Ліки

Багато людей залишають ліки під подушкою, щоб взяти їх перед сном. Однак це може погано вплинути на ваше здоров'я та життя.

Також важливо прибрати будь-який безлад з ліжка та з-під подушки перед сном. Чисте місце для сну допоможе вам краще відпочити та відчути себе щасливішими. Треба перевіряти, що знаходиться під вашою подушкою перед тим, як лягти спати.