5 вещей, которые нельзя ложить под подушку, чтобы не навлечь горе

Кошелек и деньги

Люди часто склонны хранить свои деньги или кошелек под подушкой из-за суеверий или для того, чтобы получить чувство спокойствия от того, что деньги в безопасности с вами. Но по старым легендам, Богиня Лакшми (дающая деньги или богатства) не одобряет такое поведение, и сохраняя деньги под подушкой, вы можете остаться без благословения Богини.

Для денег в вашем доме должно быть подходящее место. Держать их под подушкой - не самая лучшая идея. Более того, это может вызвать постоянные волнения относительно безопасности ваших денег, что в свою очередь может нарушить ваш сон.

Ювелирные изделия

Драгоценности, как и деньги, следует хранить в надежном месте, а не под подушкой или на кровати. Например, цепочка или другие украшения могут доставить неприятности или мешать вам, если их держать под подушкой во время сна. Поэтому перед сном лучше сохранять свои драгоценности в шкафу или другом безопасном месте.

А вот зеркало под подушкой за суевериями принесет девушке красоту на многие годы.

Книги

Это одна из самых распространенных вещей, лежащих рядом с подушкой, а иногда и под ней, особенно у людей, привыкших читать перед сном. Это может портить качество сна. После прочтения книга должна оказаться в правильном месте, а не лежать рядом.

Существует популярное суеверие, что, если держать книгу под подушкой, это может улучшить память и помочь в обучении. Многие школьники и студенты верят, что если положить перед сном учебник под подушку, это поможет лучше запомнить материал.

Ключи

Хранение ключей под подушкой может создать ощущение безопасности, но это не всегда полезно. Суеверные люди считают, что такая практика может привести к финансовым трудностям в семье, поскольку это связывается с отрицательной энергетикой.

Поэтому если у вас есть привычка оставлять ключи под подушкой, попробуйте изменить ее. Храните ключи в надежном и безопасном месте, например, в запертом ящике или специальном органайзере. Это поможет вам избежать возможных негативных последствий и обеспечит спокойный сон.

Лекарство

Многие люди оставляют лекарство под подушкой, чтобы взять его перед сном. Однако это может повлиять на ваше здоровье и жизнь.

Также важно убрать любой беспорядок из кровати и под подушки перед сном. Чистое место для сна поможет вам лучше отдохнуть и почувствовать себя более счастливыми. Надо проверять, что находится под вашей подушкой перед тем, как лечь спать.