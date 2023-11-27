5 речей, які категорично не можна робити водіям під час снігопаду

Звісно, найкраща порада водіям, якщо на вулиці почалась заметіль і траси занесені снігом - не виїжджати власним автомобілем на вулицю. Особливо, якщо немає на для цього нагальної потреби, а прогнози про погіршення погодних умов були завчасно.

Але ситуації бувають різні - хтось спішить додому з відрядження, хтось опинився далеко від дому, хтось застряг в дорозі та не чув попереджень, а комусь їхати дуже потрібно. Таким водіям потрібно дотримуватися таких правил:

Не можна їздити на поганій гумі та з іншими проблемами

Виїжджати з дому на літніх шинах, з перегорілими лампочками, старими двірниками, пошкодженими гальмами - дуже небезпечно! Ви наражаєте на небезпеку себе, своїх пасажирів, а ще усіх інших учасників дорожнього руху. Перед виїздом перевірте стан гуми, справність усіх освітлювальних приборів.

Не можна їздити як влітку

Стиль водіння по асфальту та по снігу має бути абсолютно різний. По-перше, дотримуйтеся великої дистанції. По-друге, варто забути про різкі маневри. По-третє, гальмування має бути завчасним, плавним, щоб авто зупинилося на безпечній швидкості. Уникайте різкого гальмування, особливо перед перехрестям на поворотах. Плавне скидання швидкости дозволить уникнути заметів та забезпечить більше передбачуване керування на слизькій дорозі.

Не можна перевищувати швидкість

У зимових умовах необхідно тримати швидкість у розумних межах. Занадто висока швидкість зменшує час на реакцію та збільшую гальмівний шлях. Варто адаптувати своє водіння до поганих умов на дорозі.

Рушати з місця з непрогрітим двигуном та неприбраним авто

Взимку необхідно спочатку очистити авто від снігу, протерти запотілі вікна. Вам потрібен огляд навколо, щоб вчасно помітити небезпеку. А "на холодну" електроніка тримає обороти двигуна високими навіть на холостому ходу. У такому режимі важко зрушити з місця, якщо під колесами слизько. Гальмувати двигуном теж неможливо, при тому, що на слизький дорозі це головний прийом уповільнення. Тому варто його прогрівати перед тим, як зрушитися з місця.

Недостатня комплектація авто

При потребі їхати далеко при снігопаді, варто потурбуватися про форс-мажорні ситуації. У багажнику має бути лопата, скребки, трос, дроти для прикурювання, ціп на колеса, знаки аварійної зупинки. Для себе особисто захопіть ще одну теплу куртку, термос с гарячим напоєм, павербанк для телефону.