5 вещей, которые категорически нельзя делать водителям во время снегопада

Конечно, лучший совет водителям, если на улице началась метель и трассы занесены снегом - не выезжать на автомобиле на улицу. Особенно, если нет для этого насущной необходимости, а прогнозы об ухудшении погодных условий были заранее.

Но ситуации бывают разные - кто-то спешит домой из командировки, кто-то оказался вдали от дома, кто-то застрял в дороге и не слышал предупреждений, а кому-то ехать очень нужно. Таким водителям нужно соблюдать следующие правила:

Нельзя ездить на плохой резине и с другими проблемами

Выезжать из дома на летних шинах, с перегоревшими лампочками, старыми дворниками, поврежденными тормозами - очень опасно! Вы подвергаете опасности себя, своих пассажиров, а еще всех остальных участников дорожного движения. Перед выездом проверьте состояние резины, исправность всех осветительных приборов.

Нельзя ездить как летом

Стиль вождения по асфальту и снегу должен быть совершенно разный. Во-первых, соблюдайте большую дистанцию. Во-вторых, стоит забыть о резких маневрах. В-третьих, торможение должно быть преждевременным, плавным, чтобы авто остановилось на безопасной скорости. Избегайте резкого торможения, особенно перед перекрестком и на поворотах. Плавный сброс скорости позволит избежать сугробов и обеспечит более контролируемое управление на скользкой дороге.

Нельзя превышать скорость

В зимних условиях нужно держать скорость в разумных пределах. Слишком высокая скорость уменьшает время на реакцию и увеличивает тормозной путь. Следует адаптировать свое вождение к плохим условиям на дороге.

Трогаться с места с непрогретым двигателем и неубранным авто

Зимой необходимо сначала очистить автомобиль от снега, протереть запотевшие окна. Вам необходим обзор вокруг, чтобы вовремя заметить опасность. А "на холодную" электроника держит обороты двигателя высокими даже на холостом ходу. В таком режиме трудно сдвинуться с места, если под колесами скользко. Тормозить двигателем тоже невозможно, при том, что на скользкой дороге это главный прием замедления. Поэтому следует его прогревать перед тем, как сдвинуться с места.

Недостаточная комплектация авто

При необходимости ехать далеко при снегопаде, стоит позаботиться о форс-мажорных ситуациях. В багажнике должна быть лопата, скребки, тросики, провода для прикуривания, цепь на колеса, знаки аварийной остановки. Для себя лично возьмите еще одну теплую куртку, термос с горячим напитком, павербанк для телефона.