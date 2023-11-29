5 речей, які категорично не можна класти у духовку: можуть виникнути неприємності

Готувати в духовці люблять всі - страви в ній виходять не тільки смачними, але і корисними. Однак, варто знати, що не всі матеріали можна ставити в неї.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eating Well .

Такий посуд якщо не загориться, то точно буде тліти, видаючи неприємний запах. Будьте уважні - не варто ставити посуд з дерев'яними ручками або деталями.

Ці матеріали можуть просто загорітися в духовці. Можна використовувати тільки спеціальні паперові форми для випічки, які просякнуті спеціальною речовиною.

При високих температурах пластик плавиться і виробить токсичні речовини. Такий посуд не можна ставити в духовку навіть на підігрів.

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