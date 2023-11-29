5 вещей, которые категорически нельзя класть в духовку: могут возникнуть неприятности

Пластик

При высоких температурах пластик плавится и производит токсичные вещества. Такую посуду нельзя ставить в духовку даже на подогрев.

Алекс Льюис.

Картон и бумага (не для выпечки)

Эти материалы могут легко загореться в духовке. Можно использовать только специальные бумажные формы для выпечки, пропитанные специальным веществом.

Остатки пищи в духовке

Дерево

Такая посуда если не загорится, то точно будет тлеть, издавая неприятный запах. Будьте внимательны - не стоит ставить посуду с деревянными ручками или деталями.