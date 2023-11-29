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5 вещей, которые категорически нельзя класть в духовку: могут возникнуть неприятности

Какую посуду нельзя класть в духовку (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Готовить в духовке любят все - блюда в ней получаются не только вкусными, но и полезными. Однако, следует знать, что не все материалы можно ставить в нее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well.

Пластик

При высоких температурах пластик плавится и производит токсичные вещества. Такую посуду нельзя ставить в духовку даже на подогрев.

Алекс Льюис.

Картон и бумага (не для выпечки)

Эти материалы могут легко загореться в духовке. Можно использовать только специальные бумажные формы для выпечки, пропитанные специальным веществом.

Остатки пищи в духовке

Дерево

Такая посуда если не загорится, то точно будет тлеть, издавая неприятный запах. Будьте внимательны - не стоит ставить посуду с деревянными ручками или деталями.

Ранее мы сообщали, от каких кухонных привычек вам нужно избавиться прямо сейчас.

Также читайте о пяти самых грязных вещах на кухне, которые все забывают чистить.

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