5 вещей, которые категорически нельзя класть в духовку: могут возникнуть неприятности

Готовить в духовке любят все - блюда в ней получаются не только вкусными, но и полезными. Однако, следует знать, что не все материалы можно ставить в нее.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating Well .

Пластик

При высоких температурах пластик плавится и производит токсичные вещества. Такую посуду нельзя ставить в духовку даже на подогрев.

"Лучше использовать посуду с меткой "безопасно для духовки", - говорит диетолог Алекс Льюис.

Поэтому сначала проверьте этикетки, а только затем поставьте посуду в духовку.

Картон и бумага (не для выпечки)

Эти материалы могут легко загореться в духовке. Можно использовать только специальные бумажные формы для выпечки, пропитанные специальным веществом.

Используйте пергаментную бумагу или силиконовый коврик для выпечки, поскольку они могут выдерживать высокие температуры, не расплавляясь, обеспечивая безопасность вашего дома и еды.

Стекло

Стекло чувствительно к интенсивным и быстрым перепадам температуры (например, извлечение горячего блюда из духовки и погружение его в раковину, наполненную холодной водой). В этих случаях оно может разбиться.

Следует покупать стеклянные сосуды, которые устойчивы к термическим ударам, следуйте указаниям производителя по безопасным температурам и всегда оставляйте посуду после выпечки при комнатной температуре.

Остатки пищи в духовке

Часто еда во время приготовления может стекать на решетку духовки и другие материалы, застревая или оставляя остатки.

Если во время приготовления вы заметили разлитую пищу (или почувствовали запах дыма), осторожно извлеките блюдо из духовки, дайте прибору остыть, а затем вытрите все.

Слишком много остатков пищи повышает риск загорания духовки.

Дерево

Такая посуда если не загорится, то точно будет тлеть, издавая неприятный запах. Будьте внимательны - не стоит ставить посуду с деревянными ручками или деталями.