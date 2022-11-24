5 речей часів СРСР, за які колекціонери готові заплатити десятки тисяч гривень

Ялинкові іграшки

Останніми роками серед колекціонерів зріз попит на радянські ялинкові іграшки у формі фруктів, овочів, бурульок і казкових героїв. Ціни на них стартують від 50 гривень за штуку. За деякі екземпляри новорічних прикрас готові заплатити тисячі гривень.

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Порцелянові статуетки

Серед радянських людей вважалось модним колекціонувати порцелянові фігурки. Зараз ціни на них залежать від стану вінтажної статуетки, розміру та розпису. Деякі з них коштують від 900 до 8 тисяч гривень.

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Раритетний годинник

Настінні і ручні годинники радянського виробництва зараз цінуються серед продавців антикваріату навіть, якщо ті не в робочому стані. Ці вінтажні аксесуари можна продати за суму від 500 до 20 тисяч грн.

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Вінтажний фотоапарат

У Радянському союзі фотоапарат вважався ледь не елементом розкоші, бо був у дефіциті. Зараз такі екземпляри продають за 300-2000 грн, залежно від моделі.

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Поштові марки

У радянські часи було модно колекціонувати поштові марки. Зараз зразки масових тиражів практично не мають цінності. Проте рідкісні чи лімітовані поштові марки можуть коштувати тисячі гривень. Цілий альбом філателісти продають за суму від 1 да 15 тисяч гривень.

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