5 вещей времен СССР, за которые коллекционеры готовы заплатить десятки тысяч гривен

Елочные игрушки

В последние годы среди коллекционеров срез спрос на советские елочные игрушки в форме фруктов, овощей, сосулек и сказочных героев. Цены на них стартуют от 50 гривен за штуку. За некоторые экземпляры новогодних украшений готовы заплатить тысячи гривен.

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Фарфоровые статуэтки

Среди советских людей считалось модным коллекционировать фарфоровые фигурки. Сейчас цены зависят от состояния статуэтки, размера и росписи. Некоторые из них стоят от 900 до 8 тысяч гривен.

(скриншот)

Раритетные часы

Настенные и ручные часы советского производства сейчас ценятся среди продавцов антиквариата даже если они не в рабочем состоянии. Эти винтажные аксессуары можно продать на сумму от 500 до 20 тысяч грн.

(скриншот)

Винтажный фотоаппарат

В Советском союзе фотоаппарат считался едва ли не элементом роскоши, потому что был в дефиците. Сейчас такие экземпляры продают за 300-2000 грн. в зависимости от модели.

(скриншот)

Почтовые марки

В советское время было модно коллекционировать почтовые марки. Сейчас образцы массовых тиражей практически не имеют ценности. Однако редкие или лимитированные почтовые марки могут стоить тысячи гривен. Целый альбом филателисты продают за сумму от 1 до 15 тысяч гривен.

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