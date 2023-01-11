5 ранніх симптомів деменції, які проявляються у повсякденному житті

Що таке деменція

Термін "деменція" не належить до конкретного захворювання, скоріше це набір симптомів, що виникають внаслідок хвороби схожої на хворобу Альцгеймера. Це захворювання спричиняє пошкодження нервових клітин, які передають інформацію від мозку.

Найчастіше деменція розвивається у людей похилого віку - як мінімум 1 людина з 14 у віці старше 65 років страждає на деменцію. Люди старше 80 років - кожна шоста. При цьому деменція частіше розвивається у жінок, ніж у чоловіків.

У кожної людини деменція проявляється по-різному, але загальна симптоматика зводиться до проблем із пам'яттю, порушень когнітивних здібностей та проблем у спілкуванні.

Які 5 ранніх симптомів вказують на деменцію

Складнощі з прийняттям рішень та в міркуваннях - аж до зниження здібностей подбати про себе, підтримувати чистоту.

Проблеми з розумінням часу доби - наприклад, людина може встати працювати посеред ночі. Також можуть бути проблеми із зором та сприйняттям кольорів, читанням букв.

Проблеми в ефективному спілкуванні - під час формулювання речень раптово "губляться" потрібні слова і людина не може підібрати відповідне

Часті повторення та відсутність концентрації на розмові - з пам'яті зникає інформація, яка була отримана нещодавно і це призводить до повтору одних і тих самих питань.

Зміни особистості чи поведінки, перепади настрою, почуття тривоги чи депресії - відмова від хобі, соціальної діяльності, сімейних інтересів. Можуть бути напади паніки у знайомому місці чи навпаки – у незнайомому.

Медики відзначають, що майже всі ці симптоми схожі з природним згасанням через старість, тому у випадку деменції часто бувають труднощі в діагностиці. Майже 42% пацієнтів не можуть отримати своєчасну допомогу та лікування саме через схожість симптомів.

Зазвичай на постановку правильного діагнозу йде кілька років. Якщо хвороба протікає не активно, симптоми слабо виражені та розвиваються дуже повільно, то до постановки діагнозу може пройти й більше часу.

Якщо ви помітили у рідних ознаки, які вказують на розвиток деменції, слід звернутися до фахівців. Зараз існують спеціальні тести для виявлення цього захворювання, які дозволять отримати доступ до лікування, догляду та підтримки.