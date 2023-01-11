5 ранних симптомов деменции, которые проявляются в повседневной жизни

Что такое деменция

Термин "деменция" не относится к конкретному заболеванию, скорее это набор симптомов, которые возникают в результате болезни похожей на болезнь Альцгеймера. Это заболевание вызывает повреждение нервных клеток, которые передают информацию от мозга.

Чаще всего деменция развивается у пожилых людей - как минимум 1 человек из 14 в возрасте старше 65 лет страдает деменцией. У людей старше 80 лет - каждый шестой. При этом деменция чаще развивается у женщин, чем у мужчин.

У каждого человека деменция проявляется по-разному, но общая симптоматика сводится к проблемам с памятью, нарушением когнитивных способностей и проблемам в общении.

Какие 5 ранних симптомов указывают на деменцию

Сложности с принятием решений и в рассуждениях - вплоть до снижения способностей позаботиться о себе, поддерживать чистоту.

Трудности с пониманием времени суток - например, человек может встать на работу посреди ночи. Также могут быть проблемы со зрением и восприятием цветов, чтением букв.

Проблемы в эффективном общении - во время формулировки предложения внезапно "теряются" нужные слова и человек не может подобрать подходящее

Частые повторения и отсутствие концентрации на разговоре - из памяти исчезает информация, которая была получена недавно и это приводит к повтору одних и те же вопросов.

Изменения личности или поведения, перепады настроения, чувство тревоги или депрессии - отказ от хобби, социальной деятельности, семейных интересов. Могут быть приступы паники в знакомом месте или наоборот - в незнакомом.

Медики отмечают, что почти все эти симптомы схожи с естественным угасанием из-за старости, поэтому в случае деменции часто бывают трудности в диагностике. Почти 42% пациентов не могут получить своевременную помощь и лечение именно из-за схожести симптомов.

Обычно на постановку правильного диагноза уходит до нескольких лет. Если болезнь протекает не активно, симптомы слабо выражены и развиваются очень медленно, то до постановки диагноза может пройти и больше времени.

Если вы заметили у родных признаки, которые указывают на развитие деменции, нужно обратиться к специалистам. Сейчас существуют специальные тесты для выявления этого заболевания, которые позволят получить доступ к лечению, уходу и поддержке.