5 психологічних переконань, які руйнують наше життя і стосунки

Що таке психологічна схема або переконання

"Це викривлений спосіб сприйняття себе, інших людей або світу в цілому, що призводить до емоційних страждань і викликає такі емоції, як сум, розчарування, самотність, безсилля, страх та інші неприємні відчуття. Людина усіляко намагається впоратись зі схемою, але це, на жаль, лише призводить до ще більшої кількості страждань", - пояснює експерт.

Кучеренко наводить 5 з 18 схем, що руйнують наше життя та стосунки з іншими людьми.

Покинутість

Людина за цією схемою вірить, що її покинуть і вона буде самотньою. Вона впевнена, що стосунки з іншими нестабільні та ненадійні. Будь-якої миті щось може статись і вона втратить близьку людину. Що б вона не робила, вона буде покинутою. Чим ближчі стосунки з людиною, тим сильніше активується схема і тим більш неприємні емоції вона викликає.

Недовіра

Людина за цією схемою думає, що інші становлять небезпеку для неї, думає, що їй точно завдадуть шкоди. Вона вірить, якщо не буде насторожі весь час, то люди обов'язково використовуватимуть її, брехатимуть, маніпулюватимуть, зраджуватимуть, принижуватимуть, завдаватимуть шкоди.

Емоційна депривація

Людина за цією схемою впевнена, що її емоції неважливі для інших. Вона переконана, що її потреби у близькості, турботі, увазі та теплому ставленні не можуть бути задоволені іншими людьми. Такій людині може бути важко відчути справжню близькість з іншими.

Дефективність

Людина за цією схемою вірить, що з нею щось не так, вона погана, "бракована" - і вона не може це змінити, а лише приховати. Вона впевнена, що те, ким вона є насправді, не заслуговує на прийняття іншими людьми.

Також вона вірить, що варто іншим дізнатись про те, хто вона насправді, від неї відразу ж відстороняться. Часто така людина буде сором'язливою, а також дуже вразливою до критики та відсторонення з боку інших.

Соціальна ізоляція

Людина за цією схемою вірить, що вона окремо від інших, не схожа на них. Вона ніде не може відчути себе "своєю". Також вона відчуває, що не належить до жодної із груп, вона ізольована і вважає, що не існує групи людей, до якої вона б могла по-справжньому належати.

Звідки у нас з’являються ці схеми

Схеми виникають у людини в дитинстві внаслідок незадоволених батьками однієї або більше потреб дитини. Ось основні потреби:

Потреба в безпечній прив’язаності, безпеці, розумінні й прийнятті (саме вона не була задоволена у випадку соціальної ізоляції);

Потреба в автономії, компетентності та відчутті власної ідентичності;

Потреба вільно виражати почуття, емоції, переживання та потреби

Потреба в спонтанності та грі;

Потреба в реалістичних межах та самоконтролю;

Також, іноді схеми можуть виникнути або їх вплив на життя може посилитись і у дорослому віці внаслідок подій, що викликали велику кількість емоційного болю.

Психотерапія допомагає змінити свої переконання та позбутись схем, які псують життя.