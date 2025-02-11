ua en ru
Вт, 11 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Дональд Трамп Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

5 простых способов вернуть доверие в отношениях после ссоры

Вторник 11 февраля 2025 20:20
UA EN RU
5 простых способов вернуть доверие в отношениях после ссоры Как партнерам восстановить доверие после ссоры (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова
Эксперт: Виталий Курсик

Ссоры бывают даже в самых крепких парах. Но главное - не кто победил в споре, а как вы восстанавливаете доверие после него. Если в ваших отношениях накопился холод или обиды, то нужно сделать пять шагов, которые помогут вернуть эмоциональную близость.

Какие действия помогут вам восстановить доверие в отношениях после ссоры, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Откровенно признайте свои ошибки

Если вы сказали что-то лишнее или повели себя некорректно - признайте это. Фраза "Я был/была неправ/а, мне жаль" может изменить больше, чем долгие объяснения.

"Но не говорите эту магическую фразу только ради окончания спора. Если вы не будете откровенными - ваша половинка это непременно почувствует", - советует эксперт.

Дайте партнеру выговориться

Даже если вам кажется, что он/она преувеличивает или драматизирует - дайте возможность высказать все, что на сердце.

"Главное - слушать, а не готовить контраргументы в голове", - подсказывает коуч.

Спросите: "Что я могу сделать, чтобы тебе стало легче?"

Показать, что вы готовы исправить ситуацию, - важный шаг к восстановлению доверия. Партнер увидит, что вам не безразлично.

Делайте не только выводы, но и конкретные действия

Обещания - это хорошо, но важнее их выполнять. Если ссора была из-за недостатка внимания - организуйте совместный вечер. Если из-за недоверия - будьте открытыми и откровенными.

Вернитесь к близости

После ссоры бывает трудно сделать первый шаг, но маленькие жесты - объятия, легкое прикосновение, нежное слово - могут стать мостом к примирению.

"Главное помнить: в отношениях важно не избегать конфликтов, а научиться правильно выходить из них. Конфликты очень часто помогают решить проблему и двигаться дальше", - резюмирует Виталий Курсик.

Ранее мы писали о том, как раз и навсегда избавиться от ревности в отношениях.

А еще рассказывали о том, какие фразы помогут наладить отношения после серьезной ссоры.

Читайте РБК-Украина в Google News
Любовь Пара Отношения
NEWS
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар
Генштаб подтвердил атаку дронов на Саратовский НПЗ, зафиксировано попадание и пожар