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5 простих речей, які зроблять ваші стосунки щасливими на довгі роки

Як зміцнити стосунки (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Міцні, здорові, щасливі стосунки, які триватимуть довгі роки - мрія чи не кожної людини. Щоб втілити її в життя, не достатньо одного лише бажання, треба багато працювати над взаєминами. І знання "мови (мов) кохання", на якій говорить ваш партнер - обов'язкова вимога.

Які речі і дії вам допоможуть, пише Telegram-канал Сексологія по-українськи.

Говоріть компліменти

Компліменти - перша мова кохання. Не забувайте хвалити кохану людину за те, що вона зробила для вас, і вона зробить ще набагато більше.

Часто трапляється, що ми забуваємо хвалити і дякувати, приймаючи і отримуючи все як даність: вигладжену сорочку, приготований обід, чашку кави, чистий рушник. Не забувайте говорити, як приємно вам увага вашого партнера, навіть якщо він (вона) робить це постійно.

Проводьте якісний час разом

Якісний час - це час, який ви приділяєте коханій людині. Це може бути прогулянка в парку, душевна розмова, романтична вечеря в ресторані.

Якщо кохана людина хоче проводити з вами час, планує його і намагається виділити час, коли його бракує, значить він говорить до вас мовою кохання під назвою "час". Обов'язково проводьте його разом і ваші стосунки зміцніють.

Робіть подарунки

Для людей, чия основна мова - отримання подарунків, життя не миле без періодичного отримання будь-яких презентів.

І нехай це будуть не наддорогі подарунки, а звичайні дрібнички, для них головна увага і факт того, що про них пам'ятають.

Допомагайте

Під допомогою мається на увазі виконання того, що бажає ваша кохана людина. Це може бути все що завгодно, починаючи від приготування сніданку і закінчуючи обслуговуванням машини.

Якщо ваша кохана людина говорить цією мовою кохання, обов'язково пропонуйте свою допомогу і виконуйте обіцяне.

Торкайтеся

Фізичні дотики для люблячих людей потрібні як повітря. Триматися за руки, обійматися, цілуватися, займатися сексом - усе це по суті передача вашої емоційної любові своїй другій половинці.

Підтримка тактильного контакту буде берегти ваші стосунки і робити їх щасливішими.

Звісно ж нема людини, яка б говорила однією мовою кохання. Тут ми всі свого роду поліглоти, але у кожного є своя, рідна "мова кохання". Якщо ви і ваш партнер говорять спільною мовою, це - секрет вашого успіху як пари на довгі довгі роки.

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