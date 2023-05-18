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5 простых вещей, которые сделают ваши отношения счастливыми на долгие годы

Как укрепить отношения (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Крепкие, здоровые, счастливые отношения, которые будут длиться долгие годы - мечта едва ли не каждого человека. Чтобы воплотить ее в жизнь, недостаточно одного желания, надо много работать над взаимоотношениями. И знание "языка (языков) любви", на котором говорит ваш партнер - обязательное требование.

Какие вещи и действия вам помогут, пишет Telegram-канал Сексологія по-українськи.

Говорите комплименты

Комплименты - первый язык любви. Не забывайте хвалить любимого человека за то, что он сделал для вас, и он сделает еще больше.

Часто случается, что мы забываем хвалить и благодарить, принимая и получая все как данность: выглаженную рубашку, приготовленный обед, чашку кофе, чистое полотенце. Не забывайте говорить, как приятно вам внимание вашего партнера, даже если он делает это постоянно.

Проводите качественное время вместе

Качественное время - это время, которое вы уделяете любимому человеку. Это может быть прогулка в парке, душевный разговор, романтический ужин в ресторане.

Если любимый человек хочет проводить с вами время, планирует его и пытается выделить время, когда его не хватает, значит он говорит с вами языком любви под названием "время". Обязательно проводите его вместе и ваши отношения будут крепкими.

Делайте подарки

Для людей, чей основной язык - получение подарков, жизнь не мила без периодического получения каких-либо презентов.

И пусть это будут не сверхдорогие подарки, а обычные безделушки, для них главное внимание и факт того, что о них помнят.

Помогайте

Под помощью подразумевается выполнение того, что желает ваш любимый человек. Это может быть все, что угодно, начиная от приготовления завтрака и заканчивая обслуживанием машины.

Если ваш любимый человек говорит на этом языке любви, обязательно предлагайте свою помощь и выполняйте обещанное.

Прикасайтесь

Физические прикосновения для любящих людей нужны как воздух. Держаться за руки, обниматься, целоваться, заниматься сексом - все это по сути передача вашей эмоциональной любви своей второй половинке.

Поддержка тактильного контакта будет беречь ваши отношения и делать их более счастливыми.

Конечно же, нет человека, который бы говорил на одном языке любви. Здесь мы все своего рода полиглоты, но у каждого есть свой, родной "язык любви". Если вы и ваш партнер говорят на общем языке, это - секрет вашего успеха как пары на долгие долгие годы.

Раньше мы писали о 6 признаках мужчин, от которых нужно убегать и быстро.

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