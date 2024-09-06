5 простих напоїв, які знижують запалення в організмі

Освіжаючий напій є одним із простих задоволень життя. Багато магазинних напоїв завдають шкоди здоров'ю. Уникнути запалення в організмі можна за допомогою простих та смачних напоїв.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.
Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кг цей показник становитиме 2800 - 3000 мл/день. Це не лише вода, а й рідина, яку ми отримуємо з їжею.
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Також дієтолог називала вітамін, дефіцит якого призводить до важкого синдрому та проблем з пам'яттю.