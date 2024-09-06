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5 простих напоїв, які знижують запалення в організмі

Які напої допомагають уникнути запалення в організмі (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Освіжаючий напій є одним із простих задоволень життя. Багато магазинних напоїв завдають шкоди здоров'ю. Уникнути запалення в організмі можна за допомогою простих та смачних напоїв.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple.

Вода

Орієнтовна норма рідини в день для дорослої людини становить 4% від загальної маси тіла. Тобто для людини вагою 70-75 кг цей показник становитиме 2800 - 3000 мл/день. Це не лише вода, а й рідина, яку ми отримуємо з їжею.

  • імбир очистіть від шкірки і натріть на середній терці
  • покладіть в каструлю, залийте 1 л води. Доведіть до кипіння і варіть на самому маленькому вогні протягом 10 хвилин
  • додайте кілька часточок лимона і мед до свого смаку
  • готовий імбирний чай можна наливати і пити
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