5 простых напитков, снижающих воспаление в организме

Освежающий напиток является одним из простых удовольствий жизни. Многие магазинные напитки наносят вред здоровью. Избегнуть воспаления в организме можно с помощью простых и вкусных напитков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.
Примерная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл/день. Это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с едой.
Ранее мы сообщали о лучших фруктах с противовоспалительными свойствами, богатыми антиоксидантами и клетчаткой.
Также диетолог называла витамин, дефицит которого приводит к тяжелому синдрому и проблемам с памятью.