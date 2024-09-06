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5 простых напитков, снижающих воспаление в организме

Какие напитки помогают избежать воспаления в организме (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Освежающий напиток является одним из простых удовольствий жизни. Многие магазинные напитки наносят вред здоровью. Избегнуть воспаления в организме можно с помощью простых и вкусных напитков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real Simple.

Вода

Примерная норма жидкости в день для взрослого человека составляет 4% от общей массы тела. То есть для человека весом 70-75 кг этот показатель составит 2800 - 3000 мл/день. Это не только вода, но и жидкость, которую мы получаем с едой.

  • имбирь очистите от кожуры и натрите на средней терке
  • положите в кастрюлю, залейте 1 л воды. Доведите до кипения и варите на самом маленьком огне в течение 10 минут
  • добавьте несколько дольок лимона и мед по своему вкусу
  • готовый имбирный чай можно наливать и пить
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